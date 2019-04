Emiten medidas de seguridad para recorrer los cerros

Chihuahua.- Con motivo de la Semana Mayor, en la que muchas personas acostumbran salir de vacaciones o aprovechan para visitar sitios recreativos locales y realizar actividades de campismo en los cerros aledaños a la capital, La Dirección de Seguridad Pública Municipal, y el Cuerpo de Bomberos, exhorta a tomar en cuenta algunas medidas útiles que eviten poner en riesgo la seguridad de los chihuahuenses.

El coordinador de la mencionada Dirección, Joel Estrada Castillo, indicó que en temporada vacacional incrementan los llamados de auxilio de paseantes que se quedan varados en los cerros, a veces por no planear adecuadamente el regreso y son atrapados por la noche o bien, sufren lesiones menores en los pies por caídas o resbalones.

Alertó además acerca de la presencia de animales ponzoñosos que salen con las temperaturas cálidas y representan un riesgo adicional al momento de buscar lugares donde reposar momentáneamente y en ese sentido, expresó la importancia de seguir las recomendaciones que se mencionan a continuación.



• Planear el paseo e iniciar temprano para descender antes de caer la noche.

• Marcar el 9-1-1 para informar hora de salida y hora estimada de regreso.

• Llevar aparato celular con suficiente carga.

• Procurar no separarse demasiado si acuden en grupos.

• Llevar ropa cómoda y fresca, manga larga, cachucha o sombrero.

• Llevar y consumir suficientes líquidos, pues el ascenso y el sol aceleran el proceso de deshidratación.

• Llevar suficiente fruta y comida ligera.

• Caminar por senderos ya trazados con el fin de facilitar la ida y el regreso..

• No encender fogatas y si acaso, apagarlas correctamente.

• Llevar botiquín de primeros auxilios que contenga una venda, alcohol, gasas, tela adhesiva, guantes de látex, una o dos pastillas para mareo y dolor.

• Descargar en su celular la aplicación "Marca el Cambio" para una comunicación y ubicación inmediata con la policía.

• No consumir bebidas alcohólicas.



Durante la presente temporada, la Policía Municipal y el Departamento de Bomberos mantienen el operativo Escudo Semana Santa en el que participan alrededor de mil agentes para conservar la seguridad en sitios de esparcimiento, centros y avenidas comerciales y efectuar recorridos constantes a diversas colonias, ante la gran cantidad de casas que se quedan solas.