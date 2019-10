Emiten recomendaciones de seguridad para la noche de Halloween

Chihuahua.- Con el objetivo de prevenir incidentes con los menores durante las festividades de Halloween, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) exhorta a los padres de familia a seguir algunas recomendaciones, y si bien, no es una festividad que toda la comunidad práctica, muchos niños suelen disfrazarse para salir a recorrer su sector pidiendo golosinas casa por casa y es necesario que lo hagan bajo el cuidado de los adultos para evitar riesgos.

Evite salir hasta altas horas de la noche.

Cargue únicamente lo indispensable.

No se aleje mucho de su zona conocida.

Procure unirse a un grupo de adultos y niños para caminar juntos.

Camine sobre las aceras o banquetas.

De preferencia use disfraces de colores llamativos o brillantes.

No pierda de vista a los pequeños y acérquese con ellos cuando pidan golosinas.

Si detecta alguna situación o persona sospechosa, llame de inmediato al 9-1-1.

Si bien, los elementos de la Policía Municipal mantendrán atención especial en la vigilancia de la ciudad para atender y actuar ante incidentes que pudieran presentarse, los niños deben ser guiados por sus cuidadores para evitar incidentes relacionados con autos, cuyos conductores no los ven por su tamaño o por vestir prendas oscuras, más ahora con la entrada del horario de invierno que oscurece a temprana hora.

Adicionalmente, se hace un exhorto principalmente a los jóvenes que acostumbran utilizar esta fecha para ocasionar molestias a ciudadanos lanzando huevos, balas de pintura u otros artículos, se abstengan de cometer ese tipo de actos vandálicos, toda vez que serán acreedores a arrestos, multas económicas o la realización de trabajos en favor de la comunidad, dependiendo la falta cometida.