Emiten recomendaciones para una Semana Santa Segura

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones en el marco del inicio del periodo vacacional de Semana Santa. Estas recomendaciones estuvieron encaminadas a prevenir accidentes tanto para quienes salen del hogar y visitan algún destino turístico en el estado, como para quienes se quedan en casa con niños, quienes están fuera de las aulas.

Esto forma parte del programa Semana Santa Segura que también conllevará un despliegue de elementos de CEPC por todo el estado. Fue esta mañana durante rueda de prensa que el coordinador de Protección Civil, Luis Corral Torresday invitó a los chihuahuenses a ser responsables y proteger a uno mismo, sus familias y otros ciudadanos.

Entre las recomendaciones se encuentran para quienes visitan cuerpos entre las que destacan el No nadar en aguas prohibidas, verificar las condiciones del agua antes de nadar, y no nadar en presas, ríos, presones o lagos. Así como no nadar bajo efectos del alcohol.También se emitieron recomendaciones para quienes saldrán a acampar a quienes se pidió conocer el lugar, normas y el clima, mantener comunicación y aviso del lugar en el que se permanecerá o irá a algún conocido, así como contar con un botiquín básico para la atención médica.

Para quienes se quedan en casa también se recomienda para evitar quemaduras o intoxicaciones mantener asegurados y alejados de los niños elementos peligrosos como encendedores, cerillos, medicamentos, químicos, entre otros. Asimismo mantener fuera tanques de gas y evitar que los niños jueguen cerca de ellos.Para cualquier emergencia que se presente pidieron reportar de inmediato al número de emergencias 911, así como educar a los niños en el uso responsable del mismo.