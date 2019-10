Emiten recomendaciones por temporada de lluvias

Chihuahua.- A fin de evitar incidentes que puedan afectar la integridad de las personas o su patrimonio, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Municipal de Protección Civil, exhortan a los chihuahuenses a tomar precauciones ante las lluvias que se pudieran presentar en la ciudad durante los próximos días.

Si bien las primeras precipitaciones no suelen ocasionar incidentes mayores, la presencia de excesiva humedad provoca cúmulo de agua y empieza a notarse su presencia en presas, ríos y arroyos que cruzan la mancha urbana, por lo cual es necesario mantener recomendaciones útiles si acude a ellos, si maneja o si se encuentra en la vía pública durante un aguacero.

Aunque los 22 arroyos y los 2 ríos que atraviesan la ciudad son inspeccionados de manera constante por el personal encargado, con el fin de evitar taponamientos de basura, maleza o escombros, es importante que las personas tomen conciencia del problema que se genera al arrojar esos materiales a los afluentes y eviten hacerlo para descartar inundaciones.

Siga las siguientes recomendaciones durante las lluvias:

Maneje a velocidad moderada.

Maneje con las luces encendidas.

Sea cortés y ceda el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evite transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Deténgase y espere a que baje el nivel, es lo más seguro.

No salga de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

No cruce arroyos o corrientes fuertes.

Evite días de campo o recrearse en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

Retire objetos que puedan volarse en los techos, balcones o terrazas.

Evite sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revise que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

No suba a los tejados a tratar de cubrir goteras, espere a que pare de llover.

Resguarde mascotas en el interior o áreas libres de lluvia.

Por otra parte es importante permanecer pendiente de los avisos de la autoridad y mantener contacto con instituciones escolares o guarderías donde lleve a sus hijos, para coordinarse al momento de recogerlos. Además ante cualquier situación de emergencia, llame al 9-1-1, o bien descargue la aplicación "Marca el Cambio" para ser atendido de manera oportuna.