Empacadores, de nuevo sin trabajo

Silvestre Juárez/El Diario

Con el regreso a color amarillo del semáforo epidemiológico, empacadores de diferentes supermercados dejaron de ir a trabajar, ya que las disposiciones oficiales indican que adultos mayores no pueden estar en estos espacios, al considerarlos más vulnerables a contagios por el coronavirus (Covid-19).

Desde marzo del año pasado, estas personas dejaron de trabajar y estaban esperanzados a que las condiciones sanitarias fueran favorables para volver a trabajar, ya que muchos solían tener su sustento de las propinas de la gente.

Es por ello, que cuando el semáforo cambió a color verde, en varias tiendas ya se veía a adultos mayores que apoyan en empacar las compras en las bolsas, sin embargo con el retroceso, ya no pudieron asistir. Nuevamente, aunque las tiendas de conveniencia se han mantenido abiertas para que la gente pueda surtirse, se han tomado medidas sanitarias por la actual contingencia sanitaria, como uso de cubrebocas obligatorio,

limitar acceso, tomar temperatura, uso de tapete desinfectante, gel antibacterial, así como conteo de las personas que ingresan, ya no hay personal que se dedique a ayudar al cliente a meter sus compras en bolsas y así ganarse una propina.

La mayoría de ellos son adultos mayores aunque también eran comunes los más jóvenes o llamados “cerillitos”, pero debido a que son un grupo más vulnerable ante la pandemia, no deben ir a trabajar.

“Ya no podemos ir a trabajar. De eso viven muchos. Ojalá sea pronto en que volvamos al verde. Si nos ayudaba mucho empacar. Hay amigos que no tienen pensión y vivían de las propinas, ahora muchos no trabajan y se ayudan de lo que les dan sus familias y amigos, otros ya andan en otra cosa, pero sí estábamos acostumbrados a ganar nuestro dinerito”, comentó Nicolás, empacador de supermercado.