Empareja Don Adauto las calles por algunas monedas

Gabriel Avila/El Diario

Chihuahua.- Don Adauto hombre de la tercera edad y originario de Sinaloa aprovechó el soleado día de ayer y la falta de precipitaciones para salir de su casa en Ladrilleras Norte y contribuir al aplanamiento de las decenas de charcos en esta zona de terracería, a pesar de su edad pues manifestó que no cuenta con muchos ingresos.

“Salió un solecito y salí a ver si me daban algún dinero, así ando en varias partes arreglando carretera porque pues tengo un dedo malo y no me contratan”, explicó.

Señaló que desde hace años llegó desde el citado estado vecino con el fin de trabajar, y al gustarle el estado aquí permaneció, sin embargo actualmente las oportunidades han sido pocas para el hombre mayor.

Manifestó que empieza desde temprana hora y en la Ladrilleras “emparejó” parte de las entradas principales trabajando solo con su herramienta.