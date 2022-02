Empieza desconversión hospitalaria tras descenso de ocupación por Covid

Chihuahua.- Con una caída de la ocupación hospitalaria que al día de ayer alcanzó apenas el 24.2 en camas generales y sólo 9 porciento en terapia intensiva la Secretaría de Salud informó que ya se ha iniciado con la “desconversión” hospitalaria en el estado. Así lo detalló la doctora Leticia Ruiz, directora de Control y Prevención de Enfermedades quien puntualizó que al viernes 25 había en total 71 pacientes, 54 de ellos en camas generales y 17 en terapia intensiva. No obstante hizo un llamado a mantener la prevención para también lograr la recuperación en las actividades.

“Una cifra bastante buena que nos ha permitido en las últimas semanas empezar esa desconversión hospitalaria para seguir atendiendo la demanda de otras enfermedades. Y bueno con los esfuerzos que sigamos manteniendo entre todos y todas esperemos lograr esta recuperación en las actividades también”, dijo Ruiz.

Cabe recordar que fue a finales de noviembre cuando se anunció la reconversión hospitalaria para atender la demanda ante el incremento de los indicadores como el número de contagios que alcanzaron su cúspide en el mes de enero del 2022.

Los 27 hospitales de la red Irag en Chihuahua alcanzaron en el primer mes de este año hasta el 60 porciento de su capacidad, misma que para febrero con la caída de casos también cayó hasta los números ayer presentados.

No obstante el día de ayer en el informe técnico se registraron en 24 horas un total de 784 casos nuevos, así como siete defunciones. De este total el 68 porciento se presentó en la ciudad de Chihuahua que tuvo un total de 539 contagios. No obstante no hubo ninguna defunción.

Si bien Ciudad Juárez, presentó 172 contagios nuevos, registró cinco defunciones, mientras que dos más se presentaron en Parral y Guadalupe, respecivamente.

Por ello, al día de ayer, la cantidad de personas confirmadas con este padecimiento ascendió a 133 mil 561 (+784) casos nuevos que se registran en los municipios de Juárez (+172), Chihuahua (+539), Parral (+20), Cuauhtémoc (+26), Delicias (+3), Nuevo Casas Grandes (+3), Ojinaga (+1), Jiménez (+3), Bocoyna (+1), Meoqui (+1), Aldama (+3), Guazapares (+6), Gómez Farías (+1), Guadalupe y Calvo (+1), López (+1), Balleza (+2) y Batopilas (+1).

La cantidad de personas que han perdido la vida por COVID-19 ascendió a 9 mil 839 con 7 defunciones que corresponden a los municipios de Juárez (+5), Parral (+1) y Guadalupe (+1).