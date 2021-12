Empresa ofrece aún superintereses de 9%

Staff / El Diario de Juárez / Instalaciones de la compañía Staff / El Diario de Juárez / Promocional para reclutar inversionistas para la Torre Vitas, que aún no ha sido aprobada / La última publicación de la empresa en redes sociales

Chihuahua.– La colocadora de capital Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I., con domicilio en la ciudad de Chihuahua en el edificio Prisma número 3000 interior 302, sigue operando de manera pública en la captación de socios sin ningún tipo de revisión o intervención de las autoridades estatales y federales; incluso ofrece “súper rendimientos de hasta un 9 por ciento de interés mensual” en inversiones en efectivo mayores a 200 mil pesos.

Dicha empresa –similar en su esquema y oferta financiera a Aras Business Group–, con apenas un año y dos meses de haberse establecido, tiene más de 250 mil seguidores en Facebook y no ha emitido algún posicionamiento público en cuanto a los señalamientos de legisladores locales que la acusan de potencial defraudadora.

El Diario acudió ayer a las instalaciones de la compañía, donde se constató la operación de sus asesores financieros, quienes abordan a los visitantes al momento de ingresar.

Desde el 8 de diciembre se solicitó una entrevista con el director administrativo de Vitas Financial, Jovanny Arturo Hinojos Hernández, quien se ha negado a atender e informar a la opinión pública la situación que enfrentan miles de sus inversores en Chihuahua y Ciudad Juárez.

El diputado Gabriel García Cantú, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, afirmó que esta empresa de colocación de capital está por debajo de Aras Business Group en cuanto a número de socios que “están en potencial riesgo de también perder su dinero”, y estimó que en “dos meses entraría también en crisis financiera”.

Al solicitar una entrevista formal con el director administrativo, el personal de recepción responde que “no están autorizados para dar mayor información” sobre el titular de esa empresa.

En los números telefónicos (614) 437-72-93 y el (800) 008-48-27, que aparecen en sus boletines informativos, tampoco hay respuesta a una solicitud de información.

Al igual que Aras Business Group, Vitas Financial ofrece rendimientos financieros del nueve al 10 por ciento mensual, muy por encima del sistema bancario mexicano.

Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. se promociona a través de Internet como una empresa consultora en colocación de capital y rendimientos, “con expertos en el manejo de capital con inversiones diversificadas, principalmente en construcción de alta gama”.

Una ‘bomba de tiempo’

Sin embargo, a decir del diputado Gabriel García Cantú, “estamos ante otra bomba de tiempo y lo que hemos indagado es que esta compañía sólo tiene oficinas en renta en Chihuahua y la frontera, es decir, no tiene propiedades registradas como sí lo tiene Aras”.

Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades investigadoras estatales y federales a actuar con prontitud ante lo que calificó “el potencial nuevo fraude”.

En su página de internet https://www.vitasinvestment.com/, Vitas Consulting S.A.P.I. se autodefine como una firma especializada en la colocación de capital en fondos de inversión privada, brindando una experiencia de confianza y solidez mediante el profesional manejo de la inversión estratégicamente diversificada.

Entre los beneficios que ofrece a los inversionistas, destacan “vivir de tus rentas, hacer crecer el capital de tu Pyme (pequeña y mediana empresa) o empresa, garantizar el pago de la colegiatura de tus hijos y proteger la salud de tu familia”.

El legislador García Cantú denunció públicamente que “las personas que tienen ahí su dinero o sus ahorros están en una ‘bomba de tiempo’. Yo ya presenté una iniciativa al respecto porque me llega mucha información de otras empresas como Aras, de este tipo de ‘SAPIs’ (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) que es una denominación novedosa y que no están en el radar de las autoridades federales, me refiero a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y del SAT (Servicio de Administración Tributaria), por lo que es un tema que se debe de trabajar a nivel federal”, manifestó.

Los registros en redes sociales de Vitas Financial en Chihuahua establecen su arranque de operaciones en el mes de octubre del año 2020.

La última publicación que subieron a su cuenta de Facebook ocurrió el 2 de diciembre de 2021, justo en medio del escándalo financiero de Aras Business Group.

“Bienvenido diciembre, iniciamos la temporada más mágica del año y también la de mayor esperanza. Son 31 días llenos de oportunidades para iniciar nuevos hábitos y empezamos por poner a trabajar nuestro dinero para regalarnos un mejor futuro”, enviaron como mensaje hace casi un mes los manejadores de la cuenta, sin realizar más publicaciones.