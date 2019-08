Empresa se convierte en 'dolor de cabeza' para vecinos

Chihuahua.- De nueva cuenta un vehículo de la empresa maquiladora Anbec, ubicada entre las calles 46 y Zubirán-Melchor Guaspe, estuvo involucrado en un incidente vial contra un particular, provocando caos vial en la zona.

Los vecinos de la colonia Rosario se quejaron del nuevo vial, en el cuál se ven involucrados vehículos de la empresa Anbec, metida a la fuerza en una zona catalogada como habitacional.

Dicha empresa se ha ido expandiendo en la zona, quienes han provocado cada día más accidentes viales debido a su gran cantidad de vehículos, los cuales son conducidos irresponsablemente en cruces, semáforos y pasos peatonales, denunciaron.

Además reportan que de forma indiscriminada usan espacios de banquetas, cocheras, lotes baldíos etc., argumentan los colonos.

Asimismo los vecinos, aseguran que han rebasado a las autoridades de Vialidad y también a las de policía municipal, estos han recibido una gran cantidad de quejas no atendidas.