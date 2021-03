Empresarios de Chihuahua buscan adquirir vacuna china

Tomada de internet

Empresarios de la ciudad de Chihuahua buscan adquirir con la ayuda del gobierno del Estado y Municipio la vacuna Sinovac de China, con el objetivo de vacunar de manera gratuita a sus trabajadores, informó ayer Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec).

Precisó que hay una situación complicada que salvar como es la importación y el hecho de que los laboratorios tienen que vender el biológico a un gobierno, ya que se tiene solo autorización de venta para una emergencia gubernamental y no se les permite vender la vacuna a empresas u organizaciones privadas, ni a nadie.

Agregó que las mismas farmacéuticas no pueden vender la vacuna del Covid-19, aunque la tuvieran.

Detalló que los laboratorios como el de China solo pueden ofrecer la vacuna en venta a los gobiernos, aplicando la autorización que tienen cuando se presente una especie de emergencia gubernamental, y solo así pueden obtener una especie de permiso para su aplicación sin que tengan que validar un proceso extensivo tradicional que puede durar hasta años.

Si se entrara a ese proceso, nadie se vacunaría en el mundo, agregó el empresario, por lo que se busca hacer valida la condición de emergencia gubernamental y que se le ofrezca a las autoridades estatales o municipal pueda adquirir las vacunas con recursos de las empresas.

Mendoza Vidal dijo que las empresas buscan un acuerdo con el gobierno para que vean si pueden comprar las vacunas con el dinero de las empresas y que éstas las ofrezcan gratuitamente al personal y quizá a sus familias, en un esfuerzo social sin precedentes en Chihuahua.

Consideró que el gobierno federal no está haciendo su trabajo en cuanto a un buen proceso de vacunación de la población y hasta se puede ver como que tiene relegado a la entidad.

El presidente de Desec, cuestionó que las dos grandes ciudades de la entidad, las más pobladas, como son Chihuahua y Juárez no pinten el mapa de vacunación federal “no existen”.

Subrayó que, por eso, el sector privado sigue ocupado en buscar el biológico por otro lado, ya que, por lo visto, el gobierno federal no atiende la población de Chihuahua, por lo visto.

Indicó que el problema es que el gobierno federal indicó que traería 3.3 millón de vacunas en febrero, para marzo 23.6 millones, en abril 33.2 millones y para mayo 46 millones más y que para el primer trimestre se tendría a casi 30 millones de personas vacunadas, pero ahora se lleva solo tres millones.

Advirtió que, con este avance, se merma no solo la salud sino también la dinámica económica del país, por lo que sigue sujetos a que los contagios suban, volver al semáforo en rojo y se restrinja la actividad económica y con ello, no se aproveche el crecimiento económico de Estados Unidos y que éste pudiera buscar otro país proveedor si México no puede.

Indicó que cada vez son menos empresas las que pueden resistir los golpes del regreso en el semáforo epidemiológico.

Sergio Mendoza reiteró que el proceso de vacunación contra el Covid está muy lento en México y como que a Chihuahua se le pone especial negligencia, de tal suerte que todavía hay médicos que no se les ha aplicado su segunda dosis y se privilegia a la gente de la Sierra, a gente que no quiere el biológico.

Finalmente dijo que en todo el mundo se vacuno primero al personal de salud, incluido médicos, de enfermería, personal de laboratorio, trabajadores sociales e intendencia, pero aquí como que se hizo un primer esfuerzo y luego no se concluyó el proceso, faltan aún muchos por completar las dos dosis.