Empresarios inconformes con IEE por consultas para proyectos de iluminación

Chihuahua.- El Consejo Coordinador Empresarial, se pronunció hoy en contra de la decisión del Instituto Estatal Electoral respecto a someter a consulta ciudadana los proyectos de alumbrado público que impulsan los ayuntamientos de Chihuahua y Ciudad Juárez.

Francisco Santini, presidente del organismo empresarial, consideró que dispensar recursos para la consulta ciudadana resulta ocioso, y no beneficiará a las instituciones, organizaciones civiles involucradas ni a la ciudadanía.

“El recurso debe ser correctamente destinado y no para beneficio de unos cuantos, que podría interpretarse un asunto político y no de construcción social”, advirtió el CCE a través de un posicionamiento.

Refiere que el Consejo hace patente su preocupación por que el Instituto Estatal Electoral asuma estos asuntos de infraestructura municipal, que conlleva aspectos técnicos que debieran ser atendidos por especialistas y en los que organizaciones de la sociedad han retroalimentado con la finalidad de transparentar y llevar a cabo sus proyectos con alta participación y de la mano con sus respectivos comités técnicos.

Ayer el Consejo del IEE aprobó por unanimidad de votos durante su sexta sesión extraordinaria las solicitudes para los plebiscitos.