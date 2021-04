Empresarios piden salvar los negocios a MQ

Chihuahua, Chih.- Empresarios de la ciudad expusieron que debido a la crisis que viven la mayoría de ellos, provocada por la pandemia y la falta de estrategias que detonen el comercio local, es necesario desarrollar una estrategia para salvar el comercio. En reunión con el aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia en esta Capital”, Marco Adán Quezada, representantes de esos sectores le solicitaron se construya un plan de rescate integral del municipio.

Quezada Martínez dijo que son estos pequeños negocios, son los que en realidad le dan vida a toda la ciudad, por lo que es necesario escucharlos debido a que fueron ellos los que más fuerte han resentido la crisis que se padece en todo el país y que en la capital ha generado estragos en los bolsillos de los micro empresarios.

“La autoridad dice que los está apoyando, que entrega muchos recursos y todas esas cosas, pero todos los días en el centro de la ciudad y por donde quiera que uno camine se pueden ver negocios cerrados y cuando pregunta uno, la respuesta es la misma, cerraron porque ya no pudieron aguantar la crisis”, dijo.

Marco Quezada refirió que en la reunión sostenida con los micro empresarios, ellos siempre mostraron su inconformidad por el hecho de que las autoridades los han dejado solos, “no los escuchan y lo que es peor, solo los usan para tomarse la foto y decir que los ayudaron, pero la realidad es otra y es sumamente dolorosa”.

Explicó que ya llegó el tiempo de que sean los ciudadanos organizados y los que no lo están, los que le den rumbo al trabajo que debe de desarrollarse en el municipio, “pues no es posible que se hagan planes para hacer lucir a la autoridad y que a ellos sigan sufriendo los estragos de la crisis, eso es lo que no se vale y eso es lo que ellos dicen”, expresó.