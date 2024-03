Empresas piden certificar camiones para personal

Sectores empresariales han solicitado de las autoridades que los camiones para el traslado de personal sean sujetos a una certificación para que puedan dar el servicio, según dio a conocer a través de un informe la Secretaría General de Gobierno en el que indicó que este tema es motivo de reuniones para mejorar las condiciones actuales de dichas unidades y sean más seguras para los pasajeros y resto de transeúntes.

El año pasado los camiones, tanto de ruta como de traslado de personal estuvieron relacionados con 266 percances en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con las estadísticas de la Subsecretaria de Movilidad del Estado, mientras que en enero fueron 22 los accidentes.

Luego de que la modernización de camiones que prestan el servicio transporte de personal a la industria manufacturera de exportación fue señalada como complicada por Francisco Lozoya Ontiveros, representante de los concesionarios del transporte urbano en la ciudad, la dependencia estatal expuso que este tema es analizado en mesas de trabajo para que cumplan con requisitos para mejorar el servicio.

Lozoya Ontiveros consideró que, al ser un servicio que se brinda de una empresa particular a otra, la autoridad no debió intervenir para establecer parámetros de antigüedad en las unidades destinadas al transporte de personal de la industria maquiladora. El representante de los concesionarios del transporte urbano avizoró que será difícil renovar las unidades porque se tiene acordado un costo con las empresas por viaje y, de apegarse a la reforma de la Ley de Transporte que establece una antigüedad no mayor de 10 años para las unidades, habría una gran dificultad.

Subrayó que no se tienen camiones como los que se piden y si se introducen unidades nuevas, no se pagará el servicio ya que aumentaría el costo para las maquilas. Indicó que en la capital alrededor de 800 unidades prestan el servicio a la industria manufacturera de exportación y las empresas están satisfechas con el servicio que brindan los concesionarios.

Por su parte, según un reporte de la reunión que han tenido autoridades con empresas, quedó la propuesta de los particulares que haya una certificación de los transportistas para que cumplan con lo que indiquen las autoridades, además de tener un registro para evitar la clonación de unidades, lo que es un beneficio para todas las partes. ochavez@diarioch.com.mx