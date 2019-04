Empresas privadas, tráileres y hasta paisanos usan la brecha: vecinos

Chihuahua.- Colonos del Ejido de Sacramento reabrieron una brecha para no pagar la cuota de la caseta de Sacramento, quienes diariamente tienen que cruzar para realizar sus labores cotidianas, sin embargo esta fue clausurada por autoridades del gobierno del Estado, debido a que es usada por empresas privadas, traílers y hasta paisanos.

Ejidatarios que se vieron afectados por el cierre, reabrieron la brecha para poder cruzar sin pagar la cuota en la caseta, debido a que pasan a diario por el lugar.

Asimismo asegura que al momento no han realizado el trámite para obtener la tarjeta de descuento, esta fue en acuerdo con gobierno del estado, quien otorgará este beneficio a los usuarios permanentes de la Caseta de Sacramento, la cuál va de descuentos del 100 por ciento hasta el 50 por ciento, dependiendo de la capacidad de cada familia.

En este sentido el estado dio a conocer que al cierre del 2018 se entregaron 2 mil 245 tarjetas preferenciales a propietarios de vehículos que residen en zona aledaña a la caseta de peaje de Sacramento.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que el año pasado se entregaron 10 mil 666 tarjetas, lo que representa una diferencia de 37% más de beneficiarios que en la anterior gestión de Gobierno.

La tarjeta se otorga de acuerdo con un estudio socioeconómico que practica la Secretaría de Hacienda, en función de la vecindad, la frecuencia de cruce por las casetas y la condición económica de la persona beneficiaria.

Para la caseta de Camargo fueron mil 65; Cuauhtémoc mil 511; Galeana 208; Jiménez 785; San Jerónimo 2; Ojinaga 81; Ojo Laguna 59; Saucillo 3 mil 784; Savalza 67; Villa Ahumada 273; y las de Sacramento que son 2 mil 245.

“Quienes han abierto la brecha son gente de Majalca y del kilómetro 40 y más para allá, no son de aquí cercanos”, dijo un trabajador de un ranchito cercano a la caseta de Sacramento, además mencionó que ha habido accidentes.

Agregó que los tráileres pasan por la brecha y a veces son de doble remolque, esto ocasiona que hagan casi alto total y los automovilistas casi los impactan por la parte de atrás, esto por el lado de la rúa libre a Juárez.