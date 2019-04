En 15 años ha recibido zoológico de Aldama 10 animales asegurados

Chihuahua.- En sus 15 años de existencia el Zoológico de Aldama ha recibido a 10 animales exóticos, ya que se trata del único lugar en el estado de Chihuahua que recibe a los animales en cautiverio que por distintas circunstancias han sido decomisados por PGR o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, o entregados por sus dueños, como es el caso de un león africano que llegó el pasado martes.

“Nosotros mantenemos con una relación muy cercana con las distintas dependencias que regulan la vida silvestre; SEMARNAT, Propfepa, Sagarpa y el Departamento de Ecología de Gobierno del Estado, las primeras dependencias federales y la última de esta entidad. La función de ellos es regular el cautiverio de la fauna silvestre y nosotros además de acatar las regulaciones vamos más allá porque lo que hacemos es por convicción y no por obligación”, explicó Alberto Hernández, director del zoológico.

Cuando hay decomisos a personas que no tienen documentos probatorios del origen de este tipo de animales, Alberto comentó que tienen la facultad de decomisarlos y conservarlos en un lugar hasta que se defina su situación legal.

Señaló que de esta manera se evita un gasto que sería pagado con los impuestos ciudadanos para crear espacios específicos que se usarían cada 5 años. A pesar de ello manifestó que el zoológico no recibe apoyos gubernamentales, e incluso no existe ni un apoyo promocional para el turismo, pues las autoridades locales no han explotado el potencial de este tipo de espacios.

Actualmente los animales en cuestión son dos osos, dos ligres, dos tigres de bengala, así como un león africano que fueron puestos a disposición de la autoridad federal, mientras que también han tenido un hipopótamo que llegó de un circo.

Enfatizó que cada uno de ellos se encuentra bien alimentados e incluso realizó la comparación de uno de los leones africanos que han crecido en el zoológico y que presentan un peso ideal, contra el que llegó ahí llevado por una familia desde Basaseachi que ya no pudo mantenerlo, el cual no cuenta con melena y a simple vista puede observarse famélico.