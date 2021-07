En 8 colonias se concentraron los robos durante primer semestre

Archivo

Chihuahua. – Las colonias Obrera, Villa Juárez, Madera 65, Aeropuerto, Granjas, Paseos de Chihuahua, Centro y Panamericana, en donde se presentaron las mayores incidencias de robo en sus diferentes modalidades durante el primer semestre del año en la ciudad.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Participación y Seguridad Ciudadana (Ficosec), de enero a junio se abrieron 173 carpetas de robo a casa habitación, y destaca en incidencia la colonia Obrera, donde los ladrones roban con mayor frecuencia los sábados, cuando se registra el 21 por ciento de los atracos totales, siendo su hora preferida las 12:00, pleno mediodía.

De robo a negocios se abrieron 191 carpetas de investigación durante el primer semestre y el delito se concentra en mayor grado en las colonias Villa Juárez, Madera 65 y Aeropuerto. Los días en que se presenta con mayor frecuencia el delito son los martes y viernes, con 17 por ciento de las incidencias y la hora preferida de los ladrones son las 18:00 horas.

De enero a junio se abrieron 416 carpetas de investigación por robo de autopartes, delito que presenta mayor incidencia en Granjas, Villa Juárez, Paseos de Chihuahua, Centro, Obrera y Panamericana. En general los rateros operan con mayor frecuencia en estas zonas a las 10:00 horas, y los viernes se presentan el 28.2 por ciento de las incidencias.

En total, durante los primeros seis meses las autoridades registraron 780 denuncias por robo, de los cuales en el caso de casa habitación el 5 por ciento se efectuó con violencia, en el caso del robo a negocios el 11 por ciento fueron violentos y 13 por ciento en el caso del robo a vehículos.

La cifra negra de hechos que no se denuncian es bastante alta en el caso robo a casa habitación, pues en 2020 el 8.7 por ciento de estos no se hicieron el conocimiento de la autoridad investigadora, mientras que el porcentaje de robos a vehículo que no se denunciaron fue de 39.7 por ciento, debido a que las aseguradoras para brindar la cobertura obligan a los afectados a realizar la denuncia formal