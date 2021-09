En Chihuahua no hay mujeres presas por aborto: SSPE

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN- para despenalizar el aborto en Coahuila, sería útil para Chihuahua y otros estados ya que se sienta un precedente en el tema, señaló el abogado Israel Torres Reza. Esto tras la decisión de la SCJN en la que obliga a Coahuila a cambiar su legislación para que abortar no sea considerado un delito y que las mujeres encarceladas por este motivo sean puestas en libertad de inmediato.

En Chihuahua, según información de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, al momento no existen casos de mujeres privadas de la libertad por ese motivo, pero, según el abogado Torres Reza, si las hubiera estarían en la posibilidad de solicitar su libertad o interponer un amparo ya que el mandato de la corte –para Coahuila- abre la puerta para que aquellas que cumplan una pena similar en otros Estados, puedan ampararse bajo este criterio.

“No hay mujeres en prisión por ese delito porque en la práctica es muy difícil de demostrar y aun cuando haya un juicio y una sentencia, opera la condena condicional. Y, efectivamente, en caso de que hubiera mujeres en condiciones de encarcelamiento deben pedir la libertad y si no se las dan tienen esa posibilidad de ampararse”, confirmó Torres Reza.

Datos de la Dirección de Servicios Periciales establecen que durante el 2021 han ingresado al Servicio Médico Forense, un total de 23 fetos y óbitos, certificados por causas naturales de muerte y tan solo uno como aborto judicial.

De ese total de ingresos, 5 corresponde a la zona centro, 16 a la zona norte, 2 a la zona sur y la zona occidente se mantiene en cero. Los casos de la zona centro corresponden todos a Chihuahua capital e ingresaron durante los meses de enero, febrero y julio con un rango de entre las 2 a las 18 semanas de gestación.

Los productos del embarazo fueron levantados por personal del SEMEFO en el hospital general, cruz roja, y casas habitación de las colonias Vistas Cerro Grande y Cerro de la Cruz.

En este contexto la Politóloga y feminista Mariela Castro, indicó que la decisión de la Suprema Corte fue contundente y abre diversas vías jurídicas para atender el tema aunque se tiene claro que los estados conservadores darán la batalla.

“La corte fue contundente. Es inconstitucional criminalizar a una mujer por abortar. Esto abre múltiples vías jurídicas, similar a lo que ocurrió con el matrimonio igualitario. Pero los estados conservadores no facilitarán esas rutas de acceso. Pero es relevante porque mientras en años anteriores se hablaba del momento en el que inicia la vida, acá lo que vimos fue que se discutió el hecho de que una mujer lleve a término un embarazo cuando este no es producto de su decisión. Se privilegió el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y eso jamás había estado presente en una decisión de la Corte y que se hable en esos términos es fundamental”, puntualizó.

Para Castro el tema “Coahuila” significa un avance importante en torno a los derechos de las mujeres y genera confianza en el quehacer que realizan las agrupaciones feministas de la entidad, apoyando a quienes deciden suspender un embarazo no deseado.

“Estamos hablando de un avance considerable en los derechos de las mujeres, y en el reconocimiento de otras mujeres y grupos vulnerables que han estado en la lucha y que al amparo de la corte ya será una realidad. Tenemos mucha más confianza y certeza en la labor que realizamos. Sabemos que en Chihuahua no hay presas por abortar pero sí hay varias carpetas judicializadas. Cuando se da un caso del que nosotras tenemos conocimiento vamos a los hospitales para que el ministerio público no criminalice antes de cualquier cosa”.

Castro agregó que al ser un criterio de la Corte, todo juez de control al que le llegue un caso por el delito de aborto, este deberá actuar tomando en cuenta dicho resolutivo.

“Por ser criterio de la corte su aplicación es para todo el país porque sucederá en todos los estados donde no es legal el aborto, no te lo pueden prohibir pero tampoco te pueden perseguir por ejercerlo pero tienes que pedir permiso. Tienes que utilizar una herramienta jurídica para hacerlo porque ya existe el criterio que la Corte emitió para poderse apegar al mismo. Se convierte en obligatorio para cualquier juez de control del país al que le llegue un caso por delito de aborto y que debe resolver de acuerdo a los criterios emitidos”.

Abundó que en el estado aún no hay condiciones para que se legisle en este sentido pero lo importante es que, hay un logro a favor de las mujeres.

“En Chihuahua no hay condiciones en esta legislatura y tampoco en la anterior. Nunca había sido una opción pero para otros estados sí. Lo de Coahuila es paradigmático porque todo empieza con una acción de inconstitucionalidad promovida por la FGR contra los poderes de ese estado demandando algunos artículos del código penal. Fue como una respuesta a una modificación de la ley que iba en detrimento de derechos ya conquistados y lo establecido en la Constitución. No solo lo penalizaban sino que se eliminaban todas las causales para que el aborto pudiera realizarse. El asunto llega a la corte y el resultado ya lo conocemos. Lo importante es que se trata de un logro que se consiguió con unanimidad con 10 votos porque un ministro no se presentó y no hubo partes discutibles. Y como los razonamientos fueron unánimes eso marca la diferencia: se resolvió favorablemente para Coahuila y les dice que es inconstitucional la ley por lo que el congreso tendrá que volver a discutir el tema para derogar lo aprobado anteriormente”, apuntó.

-La Suprema Corte violentó terriblemente nuestra carta magna: PROVIDA

Javier Ornelas miembro de la organización civil PROVIDA, indicó que la decisión de la corte en torno a la despenalización del aborto en Coahuila, se está generalizando y no es así ya que únicamente aplica en dicha entidad además de que el resolutivo violenta la soberanía de los estados.

“Es una controversia en particular la que se resolvió para el estado de Coahuila en algunos artículos y también para el estado de Sinaloa. Pero lo que concluimos es que no es en todo el país y la Suprema Corte violentó terriblemente nuestra carta magna”, aseguró.

Dijo que los únicos facultados para subir iniciativas de reformas a la Constitución son el presidente de la república, los diputados federales, congresos locales o bien el 0.3 por ciento de los ciudadanos que conforman la lista de electores. Luego de eso tendrá que venir la aprobación conducente.

“Se requiere modificar la Constitución en diversos artículos. Que el Congreso de la Unión con el voto de las dos terceras partes acuerden las reformas y que estas sean aprobadas por la mayoría de los congresos estatales y la Ciudad de México. La suprema corte está violentando los artículos alusivos a la división de poderes y no tiene que estar inmiscuyéndose en el régimen de gobierno de ninguno de los estados”, señaló.

Abundó en que todos los estados son libres y soberanos para hacer sus leyes punto que “queda claro en el artículo 115 que lo refuerza y dice que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano que decidan. También al artículo 49 habla de la división de podres. La Corte representa el poder judicial y no al Legislativo. Vamos a trabajar en todo esto de la mano de diputados y senadores de la oposición de morena y haremos que esto se aclare”, finalizó.

-La Suprema Corte nos dio la razón: Marea Verde

“La Suprema Corte de la Justicia de la Nación nos dio la razón: penalizar el aborto es inconstitucional, es violencia y el acceso al aborto no puede ser un delito a la par que es un derecho constitucionalmente protegido”, indicó la organización civil “Marea Verde”, que ha manifestado su postura abierta ante el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Dijo que la sentencia de la Corte es un triunfo para quienes han pugnado por ese derecho y es tiempo de que en Chihuahua, tanto el congreso como la autoridad de salud volteen a mirar dicho resolutivo y se apeguen a ellos.

“Compañeras desde acá las abrazamos y lo celebramos porque sienta un precedente a nivel nacional: ningún juez federal o local podrá continuar con procesos judiciales en contra de mujeres y personas gestantes que hayan abortado de manera voluntaria. Es tiempo de que el Congreso de Chihuahua y las autoridades de salud volteen a ver los criterios de la Suprema Corte y se apeguen a ellos, tanto para legislar como para brindar la atención adecuada a quienes deciden abortar”.

Indicó que a los legisladores locales les estará recordando que el Código Penal del Estado de Chihuahua también es inconstitucional, que el aborto debe salir de este ordenamiento jurídico y que deben garantizar a las mujeres, niñas y personas gestantes la atención adecuada para interrumpir su embarazo.

“No quitaremos el dedo del renglón, estaremos trabajando para que así sea. Esta batalla ganada en la Corte es fruto del activismo en calles y en las instituciones, no podemos entender este triunfo sin reconocer el trabajo que miles de mujeres han hecho a lo largo de los años para avanzar en nuestra libertad reproductiva. Este #28S tomaremos las calles sabiendo que ya no seremos criminalizadas al ejercer nuestro legítimo derecho a decidir; levantaremos nuestros pañuelos para celebrar que la consigna “ni presas por abortar” no se dirá más, porque entre todas hemos dado un paso adelante hacía nuestra libertad”, puntualizó.