En el olvido, áreas de las Tres Presas

El Diario

El parque El Encino, ubicado en las inmediaciones de la presa Chuvíscar, así como las inmediaciones de la presa Chihuahua, que conforman el llamado Parque Tres Presas, tiene varios meses con descuido, árboles secos y cierto abandono por parte de las autoridades, que a pesar de haberse levantado el acceso luego de no usarse debido a la contingencia generada por el coronavirus, el Fideicomiso Tres Presas no ha actuado para darle un mejor mantenimiento.

En lo que corresponde al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de este 2020, el Municipio de Chihuahua tiene destinados 33 millones de pesos para el Fideicomiso Tres Presas que compone el parque mencionado, además del parque metropolitano El Rejón y la presa Chihuahua, que no solamente será para mantenimiento, sino para construir un parque infantil, una arena de espectáculos y un puente que conecte dos áreas verdes.

Además, existe la proyección a 20 años para desarrollar infraestructura turística, de entrenamiento, cultural y deportiva para los chihuahuenses.

A inicios de año se anunció que se realizaría un convenio con la fundación Placemaking México para mejorar espacios como estos parques con mejoramiento de infraestructura, lo que se vería reflejado en el primer trimestre de este 2020.

Debido a la pandemia los accesos a estos parques están ligeramente restringidos, sin embargo el mantenimiento de las áreas verdes no debería detenerse, informó el presidente de la Comisión de Ecología en el Cabildo, Juan Pablo Ríos Prieto.

Dijo que efectivamente el fideicomiso cuenta con un presupuesto asignado para mantenimiento y mejoras, por lo que el hecho de que no haya presencia de usuarios no implica dejar de darle mantenimiento, por lo que revisará la situación actual y enviará un oficio dirigido a los miembros de la mesa directiva a fin de que no se omita la manutención de estos importantes espacios.

Las zonas más denunciadas por los ciudadanos que utilizan estas áreas verdes son la senda del parque El Encino, donde se ha notado una gran cantidad de árboles secos y descuido en mobiliario.

El parque El Reliz, que también pertenece al Municipio, es de los que se les ha dado mayor rehabilitación, ya que con respectivas medidas sanitarias la gente puede ingresar.

No obstante, este no pertenece al fideicomiso, por lo que se ha realizado un llamado al actual encargado, Álvaro Madero Muñoz, quien había anunciado una próxima inversión en cámaras de videovigilancia e incrementar la seguridad, algo que no se ha hecho en lo que va del año.

Desde que inició la contingencia, personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano del Municipio ha realizado diversas acciones en parques, camellones y áreas verdes de la ciudad, reforestación, riego constante, pintura y limpieza, entre otras actividades, pero debido que la administración de las presas están a cargo del Fideicomiso, es responsabilidad de este ejercer los recursos para su mantenimiento y no descuidar los espacios.