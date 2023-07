En jaque, 88 concesiones de transporte

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Alrededor de 88 concesiones del transporte público de la capital del estado, estarían en proceso de ser canceladas debido a que sus titulares no las están utilizando al no tener un camión en la ruta asignada, aseguró el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien señaló que se habrá de aplicar la ley, sin distinción con el único fin de lograr la mejora en el sistema de transporte público.

Reiteró que, en el caso de las 40 concesiones que están en desuso desde la entrada en operaciones de la ruta troncal, se buscará la manera de que sean reasignadas a otras rutas en dónde si se puedan trabajar, siempre y cuando los titulares de dichos permisos estén interesados en ponerlas a trabajar.

El funcionario estableció que, en un principio la cancelación de concesiones se concentrará en Ciudad Juárez en dónde existe un mayor número de unidades y 240 permisos ya se encuentran en trámite de ser canceladas, posteriormente se enfocarán en la capital del estado, en dónde más del 95 por ciento de los concesionarios ya fueron notificados sobre los acuerdos tomados el pasado mes de abril por el Consejo Consultivo de Transporte.

En este sentido, manifestó que, el tema en la capital es menos complejo que en Ciudad Juárez, pues el 83 por ciento de los camiones que brindan el servicio de transporte público, están en el rango de los 10 años de antigüedad que exige la Ley de Transporte para la prestación del servicio, sin que esto signifique que ese porcentaje sea de camiones nuevos.

Manifestó que, de acuerdo con el último corte son alrededor de 55 camiones nuevos los que ya se encuentran en circulación, además, están en proceso de entrega de otras 30 unidades, por lo que, en las próximas semanas, serán más de 80 los camiones último modelo que ya estén prestando el servicio.

En cuanto a la cancelación de las concesiones, dijo que, son alrededor de 88 las que no están en uso actualmente en la ciudad y para esto, se iniciará el proceso de cancelación debido a que no están siendo trabajadas debidamente, ya sea porque no son rentables o por falta de interés del titular de la concesión, pero no se tendrán consideraciones y serán asignadas a quien si las quiera trabajar.

Agregó que, en el caso de las concesiones que no se están trabajando por la entrada en operación de la ruta troncal, recibirán un trato distinto debido a que esa ruta es parte de la transformación del sistema y quienes estén interesados, se le reasignará la concesión a otra ruta.