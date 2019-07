En medio de protestas, la Policía Federal conmemorará su 91 aniversario

Ciudad de México





El ala disidente de la Policía Federal, que desconoce los acuerdos con el gobierno, aseguró que su movimiento sigue más fuerte que nunca y continúa sumando elementos en todo el país.

“A la mejor no ven el grueso del personal porque no lo dejan bajar, justifican ellos que, porque se descuida el servicio”, señaló el policía tercero, Adrián López Zamora.

A 10 días de que iniciaron las protestas por la transferencia de los policías federales a la Guardia Nacional, la exigencia del grupo inconforme es una, el pago de indemnizaciones a quienes no quieran seguir laborando en otra institución.

En un mensaje a medios de comunicación, López Zamora lanzó una invitación a los efectivos francos o de vacaciones, ciudadanía en general y familias de compañeros caídos a conmemorar este sábado 13 de julio, el último aniversario de la Policía Federal, el número 91, antes de su extinción, en el Centro de Mando Contel de Iztapalapa a partir de las 11 de la mañana.

La petición es que cooperen con veladoras y arreglos florales.

“Para muchos va a ser festejo, para otros no, porque fuimos traicionados, esa es la palabra, nos traicionó el gobierno con falsas promesas, y todavía va a decir que no es cierto, que se les está cumpliendo, no se les está cumpliendo nada”, destacó.

A fin de probar que no existe el escenario para los cambios de adscripción, el policía tercero, Mario Alberto Mora Monroy, con 12 años de trayectoria, denunció que las condiciones en las que se encuentran en el Instituto Nacional de Migración en Chetumal, Quintana Roo, son infrahumanas, con mala alimentación, uniformes hechizos y una credencial impresa en una simple hoja de papel.

“Realmente la gente que está desplegada en Migración no tiene ningún curso, los cursos que llevamos son de Policía Federal, de primer respondiente, de Derechos Humanos, todo lo demás, no tenemos nada, no sabemos cuáles son los derechos de un migrante, no sabemos hasta dónde son nuestras funciones, si los podemos, podemos hablar con ellos, si no, no sabemos nada”, indicó.

El grupo disidente de la Policía Federal se manifestó en los camellones y puente peatonal de Periférico Oriente, sin afectar la circulación, frente al Centro de Mando de Iztapalapa, que poco a poco regresa a la normalidad.

En tanto, al interior, los módulos instalados por más autoridades continúan brindando asesoría a los policías federales que buscan otra opción laboral.