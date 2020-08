'En México se ganan pesos, pero se tiene libertad'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Luis Adonai, un migrante salvadoreño que tiene viviendo en México algunos años luego de pasar un tiempo detenido en Estados Unidos a la espera de su deportación, confesó que las dinámicas de la migración hacia aquel país están cambiando para los centroamericanos.

En su caso particular confesó que prefiere estar en México ganando pesos que estar encarcelado luego de pasar la frontera, como ya le ha sucedido, por lo que en Chihuahua sólo quiere un trabajo para poder rentar un lugar donde vivir. Mientras tanto, hace manualidades con latas de aluminio para vender en las calles “Yo en Estados Unidos ya no quiero estar, a los gringos no los quiero ver ni en pintura. No le hace que gane uno pesos, es mejor que la cárcel. Ir a tirar 'vacations' por 56 meses preso allá, no vale la pena.

A mí me encarcelaron tres veces, 15 meses, 23 y 36, si regreso son 56. Ahorita en Chihuahua me ha gustado, he agarrado trabajitos, de pintar casas, impermeabilizar, yo lo que quiero ahorita es rentar un cuartito”, señaló.

Actualmente el salvadoreño se ha mantenido entre la Casa del Migrante San Agustín y debajo del puente durante el día, asimismo junta latas de aluminio para hacer manualidades que luego vende para tener algunos pesos extra.

Con la situación de la pandemia del coronavirus, algunos migrantes coincidieron también en que las dinámicas de cruce y trabajos han cambiado la movilidad humana entre países.

Sin embargo esperan que todo se regularice para que haya más oportunidades de empleo y que puedan moverse con mayor facilidad. Debajo del puente de la Pacheco, los migrantes siguen llegando a la ciudad, esperando el tren para partir, mientras unos esperan cruzar, otros se han resignado a pasar temporadas en México trabajando.