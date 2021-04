En muletas, adulto enfrenta adversidad

Chihuahua.- Antonio López de 55 años recorre varias calles del Centro con sus muletas, con el fin de vender jamoncillos y sobrevivir, ya que debido a su situación es complicado tener otro trabajo.

Un accidente en motocicleta, le afectó su pierna, por lo que ahora solamente cuenta con el apoyo que se brinda a Grupos Vulnerables de los gobiernos locales, sin embargo no es suficiente y debe hacer lo que puede para obtener ingresos de manera honrada.

El precio de sus dulces es entre 10 y 12 pesos, muy económicos a diferencia de otros en tiendas establecidas o puestos ambulantes, pero es necesario, ya que debe continuar su camino y no quedarse exclusivamente en un sólo lugar. “Vengo y voy, camino por varias calles. Es que no tengo permiso y no puede quedarme nomás aquí (al referirse al Centro de la ciudad), por eso ahí ando vendiendo y caminando”, comentó el hombre, quien dijo vivir solo.

Dijo no tener teléfono celular ni fijo y si alguien gusta apoyarlo, pueden encontrarlo algunos días en el primer cuadro de la ciudad entre las 9:00 y 11:00 de la mañana.