En plena sequía, colonias al sur no ven tregua ante tandeo de agua

Chihuahua.- En plena sequía, las denuncias ante la falta de suministro de agua continúan y en las colonias del sur de la ciudad, como Robinson, 2 de octubre y Girasoles, son constantemente un problema que consideran los vecinos de estos sectores un asunto de “discriminación social”.

El acceso al agua potable para los vecinos de la 2 de octubre es un tema de tiempos, pues el suministro del recurso sólo llega a ciertas horas del día y permanece no más de una hora en la que han optado por recolectar en botes, tambos y ollas, la suficiente agua para el día a día.

Para ellos, es un tema normalizado, pues viven en la situación de escaces de agua por muchos años, sin ver respuesta por parte de las autoridades.

En un recorrido realizado por este medio de comunicación por las calles del sector, se dio con la fuga de agua que según reportó Hermelio Martínez contaba con dos días sin ser atendida por la JMAS.

Dicha fuga, recorría las calles Mártires de Tlatelolco hasta la colonia Robinson en el Sector 3, e inundaba el piso asfáltico con más de 10 fisuras por el presunto desgaste de la instalación hidráulica, denunciaron los quejosos.

“De por sí no tenemos agua, nos dura sólo una hora el suministro, le mandé un mensaje al alcalde, Marco Bonilla para que tome cartas en el asunto”, comentó Hermilio Martínez.

Para Refugio Jacobo, la situación cada vez empeora, pero comenta estar acostumbrada, ya que en la mañana recolecta agua en un tambo y el agua de la lavadora la reutiliza para el baño, así como optar por duchas rápidas y no regar el jardín en horas en donde escasea el hídrico.

“Las tuberías que tenemos son muy malas, el agua sale sucia y lo que tenemos que hacer es gastar más de nuestro dinero, para tener que comprar garrafones de agua que si pueda ser bebible, hay un mal servicio por parte de la junta, es una problemática muy grande, pero eso sí, el recibo ese sí nunca falla”, comentó Fernando, de 70 años.

Según los vecinos sondeados, el suministro de agua es a las 8:30 am y para las 9:15 ya no tienen suministro y no vuelve hasta después de la 1:00 pm, pero sólo por una hora en la que aprovechan para programar su recolección.

Indican que ya realizaron el reporte correspondiente a la JMAS, con el número de reporte 486103, así como el acercamiento con el presidente municipal en el Miércoles Ciudadano para que se resuelva la problemática de tandeo. (Yeimi Hernández Orona / El Diario)

