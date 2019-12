En riesgo habitantes de Valle de Mercia por incumplimientos de constructora CTU

Vecinos del fraccionamiento Valle de Mercia han expresado su preocupación ante la indiferencia y la nula respuesta por parte de la empresa constructora Corporacion Técnica de Urbanismo (CTU), así como de las autoridades municipales.



Lo anterior, debido a que desde hace varios meses los vecinos manifestaron su inconformidad por las deficiencias en los protocolos de seguridad y las normas de protección civil, las cuales han sido incumplidas por la constructora.



Los quejosos expresaron que no existen las condiciones adecuadas para el ingreso de los vehículos de emergencia al interior del fraccionamiento, dado que la caseta de entrada no cuenta con las dimensiones adecuadas para llevar a cabo dicha función.



“Es preocupante la situación, ya que bomberos y vehículos de dimensiones similares no pueden ingresar, y en caso de alguna emergencia no podrán atender. Ojalá nunca llegue a suceder nada, porque va a ser todo un desastre”, aseguró la señora Aracely Pérez, presidenta del Consejo Vecinal.



Aunado a esta situación ,el fraccionamiento residencial Valle de Mercia se encuentra en las faldas de un cerro al norponiente de la ciudad, dentro del complejo Valle Escondido, propiedad de CTU, por lo que han sufrido ya los efectos de numerosos deslaves y desprendimientos de roca que pudieran lesionar a los vecinos e incluso generar serias afectaciones a las viviendas del lugar.



Además, y debido a las lluvias presentadas a lo largo de este año, la única ruta de acceso al fraccionamiento, que colinda con la avenida Misión del Bosque, se encuentra erosionada y a punto de colapsar, dejando sin comunicación al fraccionamiento.



Los residentes del lugar manifestaron su inconformidad ante esta situación, toda vez que ni la constructora CTU ni las autoridades municipales, como Protección Civil, Desarrollo Urbano y Ecología, Obras Públicas, han respondido.





Incluso se dirigieron oficios a la presidenta Municipal, María Eugenia Campos, sin que hasta el momento haya alguna respuesta por parte de las autoridades.



El día de ayer se presentó un robo a tres domicilios del interior del fraccionamiento, cuyo botín ascendió a más de 400 mil pesos, debido a la falta de seguridad, pues la compañía Corporación Técnica de Urbanismo, S. A., no concluyó los trabajos de protección perimetral, cumpliendo solo con una cuarta parte del total de la protección del fraccionamiento.