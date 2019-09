En riesgo, recursos federales para seguridad

Chihuahua.- Los recursos federales para seguridad del municipio están en riesgo de perderse, advirtió la presidenta municipal María Eugenia Campos, tras calificar con cero la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su informe de gobierno.

“Hay una gran indolencia de la Federación hacia Chihuahua. Habíamos pedido que no nos dieran, pero que al menos tampoco nos quitaran... pero no, han ido recortando todo”, criticó la alcaldesa, quien dio a conocer que luego de su participación en una reunión nacional el pasado viernes, a los presidentes municipales les han pedido que destinen otros fondos federales al renglón de la seguridad, ante la probabilidad de que también desaparezca el Fortaseg.

“Estamos llenos de Morena en Chihuahua, pero no vemos a nadie que esté trabajando a favor de Chihuahua y de sus habitantes. Les hemos pedido apoyo a todos: diputados, funcionarios, representantes federales, pero no. No hay Gobierno Federal aquí”, consideró.

Por ello Campos Galváb consideró que la relación del Gobierno Federal con el municipio es sólo una simulación, pues a un año de su mandato, López Obrador no ha hecho nada por la ciudad de Chihuahua y por ninguna del estado.

Durante una entrevista con El Diario y a unos días de rendir su primer informe de labores como la primer alcaldesa de Chihuahua en ser reelecta, subrayó que la Federación lejos de apoyar le ha quitado recursos y programas, y ahora hay la amenaza de que, también les quitarán el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad ( FORTASEG) en el 2020.





La calificación de AMLO es cero

Maru Campos reiteró la calificación de cero a la labor del primer año del gobierno de López Obrador. “Lo dije y lo reitero, y nadie me ha regañado”, enfatizó.

Entrevistada en su despacho de la Presidencia Municipal, contrastó que la relación es mejor con el gobernador Javier Corral Jurado, de quien dijo lo respeta como político y amigo, y que fue él quien la animó a ingresar al Partido Acción Nacional.

Consideró que la relación es buena con el gobernador porque persiguen el mismo fin que es el bien de los chihuahuenses. Aunque precisó que quizá en las formas, en el camino del día a día, puedan tropezar y no sonreír siempre.

A la pregunta de en qué condiciones de ánimo y políticas se encuentra a unos días de rendir su primer informe de labores como la primer alcaldesa reelecta en Chihuahua y México, María Eugenia Campos, expuso que el que sea la primera oportunidad de reelección en México, la ciudad y estado cambia el contexto tanto el trabajo y planes para ella y su equipo es inédito.

Reflexionó que la ciudadanía les dio la oportunidad de volver a servir y se vio cómo enmarcar esa preferencia y expectativa de la gente, en un segundo periodo.

Agregó que hay que ver el contexto político nacional y que no se vive una situación común, y aunque se esperaba que fuera distinta cuando Morena ganó el gobierno federal, ahora se tiene otros ingredientes, de que es un motivo de preparase a la andanada del gobierno federal.

La alcaldesa apuntó que otro punto que contemplas es el concepto político donde ahora sí puede haber oposición en el gobierno.

Al recordar la calificación de cero que le dio públicamente a la administración de Andrés Manuel López Obrador dijo que sí lo evaluó así y lo reitera.

¿Por qué no un uno, un cinco u otra calificación? Se le cuestionó a lo que atajó “Dime tú ¿qué ha hecho en un año de gobierno? ¿Qué ha hecho por los municipios?” Nada.

Subrayó que el Gobierno Federal no ha hecho una sola obra publica en el municipio, y planteó que una cosa es que no den y otra que quiten. “Le he pedido al gobierno federal, no nos den entonces, pero no nos quiten”.

Agregó que estuvo el pasado viernes en un evento en Monterrey, Nuevo León en un evento de seguridad publica con presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica y muchas personalidades que hablaron de la participación de los municipios en el tema de la seguridad.

Sin embargo, aunque estuvieron muchos alcaldes y directores de seguridad publica, nadie pudo hablar en el evento.

“Entonces, bueno es una simulación la del gobierno federal”, recalcó la alcaldesa María Eugenia Campos. “Yo le preguntaría qué ha hecho por el municipio de Chihuahua”.





En riesgo los recursos de seguridad

La presidenta municipal afirmó que no tienen absolutamente ningún apoyo del gobierno federal, y por el contrario les quitaron el recurso para instancias infantiles, comedores, refugios para seguridad publica.

Campos Galván dijo que ahora hay un dicho entre los alcaldes de todo el país de que el gobierno federal les va a quitar el FORTASEG, el próximo año.

Ahora les piden que el 50 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se invierta a las corporaciones policiales, cosa que ya se estaba haciendo en Chihuahua, pero eso no quiere decir que les tengan que quitar el FORTASEG.

Señaló que esa pretensión de quitarles esos fondos les preocupa mucho a los alcaldes, y no van a dejar que el gobierno federal retire esos recursos.

Informó que en cuestión de participaciones federales no hay una mejora con el actual gobierno, ya que son las mismas.

Campos Galván indicó que la semana pasada estuvo en la ciudad personal de la SEDATU para hablar del Fondo de Desarrollo Metropolitano que comprende mil millones de pesos que se concursaría para las 74 zonas del país, y esperarían que ojalá llegaran esos recursos a la localidad.

Ejemplificó que el año pasado le tocaron 20 millones de pesos al estado de Chihuahua y todos se fueron para Ciudad Juárez, por lo que ojalá y le toque algo a Chihuahua, Delicias, Parral u otros municipios.

Aseguró que el gobierno federal a dejado solo a Ciudad Juárez, quien necesita urgentemente apoyo en seguridad publica.

La alcaldes indicó que el Estado va apoyar a ese municipio con la plataforma tecnológica para buscar mejorar la seguridad publica, y reiteró el abandono que tiene la frontera en ese sentido por parte de la federación.

Recalcó que en la ciudad capital no hay obra alguna por parte del gobierno federal y ya le plantearon que sino les van a dar, tampoco les quiten.

Informó que no conforme quitarles el recurso de guarderías, comedores y ortos programas, el recurso del FORTASEG llegó disminuido este año y ahora se tiene la amenaza de suspenderlo.

A la pregunta de qué hacen los legisladores federales, dijo que no sabe qué pasa con ellos en cuestión de gestiones para el municipio de Chihuahua, aunque se tiene comunicación con ellos. “No se qué está pasando con los senadores”.

Subrayó que hay una gran indolencia y omisión “estamos llenos de Morena en el Estado y no hacen nada”.

El Diario preguntó también si ha tenido acuerdo con el superdelegado Juan Carlos Loera y dijo que han platicado con él y se le ha pedido apoyo también apoyo a los diputados de Morena y no hay apoyo de ningún tipo.

Ante el planteamiento de que la relación de Chihuahua con la federación siempre ha sido ríspida o ausente, la alcaldesa dijo que es difícil, pero en el sexenio de enrique Peña Nieto se logró al menos que lo que se tenía de adeudo con el municipio, se le regresara a través de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal.

También se lograron apoyos extras de SEDATU, aunque la delegación quedo con un remanente para la Dirección de Desarrollo Humano, pero en general había una mejor relación y cumplimiento y seguimiento a los acuerdos. La alcaldesa subrayo que ahora “aquí no hay gobierno federal, ni representación”.

Señaló que el último gobierno federal emanado del PAN, sí se preocupó por el gobierno del Estado y municipio, y ejemplificó que ahí está el Hospital Infantil, Programas de Hábitat, de Rescate de Espacios, entre otros tantos.

También se tiene la amenaza de suspender los programas de salud y sociales para los municipios, agregó la alcaldesa.





“Por Javier Corral llegué al PAN...”

Al preguntarle cómo estaba la relación con el gobernador Javier Corral, la alcaldesa río primero y recordó que su llegada a Acción Nacional fue por él, a quien aprecia mucho su amistad y relación como político, así como amigo.

Planteó que no es fácil las cosas en un entorno de difícil y político nacional distinto, y en el día a día de las cosas.

El gobernador defiende su causa que es el Estado, y que también es la misma que ella, como el bienestar de los chihuahuenses, y quizá en las formas, en el camino diario, se pueden tropezar, pero en el fondo buscan el mismo objetivo.

Señaló que le agradece el apoyo al gobernador y justamente en esta semana colocaran la primer piedra de la nueva gaza en el Periférico de la Juventud y precisó que no fue él quien canceló el arranque de la obra la semana pasada, sino que fue ella quien pidió la suspensión del evento, para poder tener una agradecimiento a Javier Corral por el apoyo.

Dijo que sí se le avisó con poco tiempo, como lo dijo el mismo gobernador, pero ya se programó y se darán las cosas, por lo que quiere que sienta el apoyo del Municipio de Chihuahua y de Marú Campos, así como de los funcionarios municipales.

Agregó que el Municipio apoya al Estado en inversión diversa en rubros de escuelas, agua potable, drenaje, algo que no le corresponde, pero que se hace en apoyo al Estado.

Queremos que se vea el apoyo y que no se vean como enemigos, porque la causa mayor del gobernador y la suya es el beneficio de Chihuahua.

Dijo que asimismo buscaran hacer frente a la andanada que es Morena y precisar que el gobierno federal los ha dejado solos, sin apoyo.

Finalmente indicó que el Plna de Inversión 2019-2021 fue bueno para el municipio de Chihuahua y está bien planteado en cuestión de las necesidades locales.