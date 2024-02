En sequía extrema, el 75% del estado de Chihuahua

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- “El cien por ciento del territorio estatal presenta un nivel de sequía, pero el 75 por ciento está en sequía extrema, y en sequía excepcional, que es el grado más alto”, dijo ayer Mario Mata, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS).

“En muchos años, yo en todos los años de mi vida nunca había visto una sequía como la que tenemos ahora”, fue la expresión con la que Mata, abordó el tema de la sequía del cien por ciento en todo el estado para este 2024, abundó en que esta problemática se enfrentará sin el apoyo de la federación que ha reducido los programas para el estado de Chihuahua.

Destacó que en este año también se presenta la sequía excepcional en la sierra de Chihuahua, que, dijo, deriva de factores como el cambio climático y la tala inmoderada e ilegal en la zona.

“Lo diferente de los años anteriores es que tenemos sequía excepcional en la Sierra. Es la primera vez, es el cambio climático, la tala inmoderada e ilegal que estamos sufriendo en la Sierra. Ahí es la fábrica de lluvia, ahí se generan los ríos Conchos y San Pedro que son los principales ríos que atraviesan el estado de Chihuahua”, señaló.

Abundó en que actualmente a nivel federal no hay apoyos para atender esta problemática. Señaló que como a la Conagua le han reducido su presupuesto, también a Chihuahua le han bajado los apoyos. Recordó que desde el plano legislativo se tiene el programa Proagua y el Hidroagrícola.

“En Chihuahua siempre se ha reducido ese rubro (hídrico). En general el presupuesto de Conagua siempre ha ido a la baja en últimos años, y ahora hablan de otros proyectos especiales de presupuesto de Conagua, pero de esos no les tocó nada a Chihuahua. Van muchos a Sonora pero a Chihuahua nada, no hay ayuda federal, en general no tenemos ayuda federal”, expresó.