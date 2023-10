En un mes han detenido a 21 integrantes de 'La Empresa'

Chihuahua, Chih.- Al menos 20 integrantes del grupo delictivo denominado “La Empresa” han sido detenidos en distintos hechos durante el último mes, a quienes se les relaciona con la comisión de 15 asesinatos registrados en la ciudad, entre los que se encuentran la masacre ocurrida en el bar “Vai- Ven”, de acuerdo con información emitida ayer por el fiscal general, César Jáuregui.

El ataque al bar ocurrió el pasado 7 de octubre cuando cuatro personas fueron ejecutadas en el lugar. A los detenidos les fueron aseguradas 25 armas largas y cortas, además de equipo táctico y vehículos, ante lo cual, el fiscal expresó que con estas detenciones se espera tener una reducción en el número de homicidios, pues este grupo criminal es el principal responsable de los asesinatos que se cometen en la ciudad.

De acuerdo con los datos emitidos por el fiscal general, el pasado 26 de septiembre se logró la detención en los términos de la flagrancia de cuatro personas por los delitos de portación de armas de fuego y contra la salud, la detención tuvo lugar en la carretera que conduce a Ciudad Juárez.

A los detenidos les fueron aseguradas seis armas de fuego y de acuerdo con los reportes de balística, éstas se utilizaron en la comisión de al menos 11 asesinatos recientes registrados en la capital del estado.

Posteriormente, el 7 de octubre se registró una masacre en el bar Vai-Ven de esta ciudad en la cual cuatro personas fueron asesinadas y tras las investigaciones se logró la detención de cuatro sujetos identificados como Brando Rafael S. R., Javier A. A., Jorge Alberto B. M., y José Arnulfo C. CH., quienes ya se encuentran vinculados a proceso penal. A ellos se les aseguró un automóvil color negro de la marca Nissan, línea Sentra modelo 2001.

Días después se logró la detención de una célula criminal integrada por diez personas que manifestaron ser parte de “La Empresa”, a ellos les fueron aseguradas tres armas calibre 9mm; un vehículo Ford Escape modelo 2001 y un vehículo Ford Expedition modelo 2002; además de 106 gramos de mariguana.

Los detenidos fueron identificados como: Alán Uriel O. R., Valeria M. A., Luis Gerardo Z. C., Jesús Manuel P. D., Germán C. S., José Alfredo A. M., Jesús Manuel C. R., Carlos Gabriel R. Q., Jesús David F. C., así como Kevin Eduardo G. J.

Luego de esto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron un vehículo en el cruce de las calles Joaquín Terrazas y Privada 20 de Noviembre, en cuyo interior se localizaron 11 armas largas calibre .223 y once cargadores; siete armas cortas y 18 cargadores abastecidos de diversos calibres; dos granadas de mano; seis chalecos tácticos de color negro con logos e insignias de la “Policía Federal” y tres chalecos tácticos con placas balísticas, así como un casco táctico.

Además de esto, el fiscal informó sobre un cateo que se realizó en un domicilio del fraccionamiento Quinta Sebastián en donde fueron detenidas tres personas a quienes se les aseguraron armas y vehículos.

Cabe señalar que, el pasado mes de junio también se logró la detención de una célula criminal ligada al grupo de “La Empresa” a la que vincularon con al menos 20 asesinatos ocurridos entre 2022 y 2023 en esta ciudad.