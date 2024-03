En 'veremos', reelección de 8 diputados de Morena

Chihuahua, Chih.- La denuncia por violencia política que presentó la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, contra diputados de Morena, mantiene en 'veremos' la reelección de ocho legisladores de dicho partido, en tanto se defina el proceso.

El coordinador y la subcoordinadora de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada y Leticia Ortega, acusaron ayer al Instituto Estatal Electoral (IEE), al Tribunal Estatal Electoral (TEE) y al Gobierno del Estado, de intentar evitar la reelección de los ocho diputados.

“Hay un nado sincronizado entre el Instituto (Estatal Electoral), el Tribunal (Estatal Electoral) y Palacio de Gobierno de querer aprovechar un procedimiento para impedir a diputadas y diputados de Morena tener una reelección”, declaró Estrada Sotelo.

Todo parte de la denuncia de violencia política que presentó Adriana Terrazas, diputada morenista y Presidenta del Congreso, en contra de sus compañeros de bancada, que de proceder, podría ingresar a las y los diputados de la fracción al padrón de violentadores políticos, que a la postre les quitaría la posibilidad de reelegirse.

Acusaron también que, desde Congreso del Estado alteraron la fecha del documento en donde aplazaron a la diputada para presentar su declaración ante el IEE, lo cual acreditaron a través de un estudio pericial, situación por la cual anunciaron una denuncia penal.

Leticia Ortega respaldó a su líder de bancada cuando aseguró que Adriana Terrazas tene una estrecha relación de amistad con Roxana García, presidenta del TEE, y adelantó que el juicio contra ellos no será imparcial.

Adelantaron que recurrirán a instancias superiores para defender su caso y , más allá de las formas, negaron haber incurrido en actos de violencia política en contra de su compañera de fracción, Adriana Terrazas.

Por su parte, la diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, aseguró que no existen irregularidades en el desarrollo del proceso por medio del cual acusa a las, y los diputados de Morena por violencia política en razón de género, que pudiera impedir sus reelecciones y candidaturas.

Explicó que no hay alteración alguna, pues el documento llegó a Oficialía de Partes donde cometieron un error, pues la presidencia del Congreso recibió notificación un día después y el proceso fue correcto en tiempo y forma.

Aseguró que estos recursos que presenta el coordinador de la fracción, representan la “desesperación” que sienten las diputadas y los diputados que intentaron expulsarla del partido, que la expulsaron de la fracción, que la insultaron e invisibilizaron a partir de que tomó protesta como presidenta del Congreso.

“Me han llamado espuria, vulgar... Me parece que es un acto de desesperación del diputado (Cuauhtémoc Estrada) para retrasar la resolución del tema. Quiero dejar muy en claro yo no estoy más que defendiéndome de todo lo que me han hecho, todo lo que es evidente y que se constata con videos, fotografías, versiones, expresiones”, declaró.

Negó tener una relación de amistad personal con las titulares del Tribunal Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electoral, Roxana García y Yanko Durán, respectivamente, como lo acusó Cuauhtémoc Estrada.

En ambas instituciones corre el proceso de violencia política por razones de género, que podría invalidar la reelección o postulación de ocho diputados de la fracción.

“Mis respetos para el Instituto Estatal Electoral, mis respetos para el Tribunal Estatal Electoral, sus presidentas son dos damas con las que he tenido un trato institucional y no de amistad. No somos comadres, ni hablamos por teléfono para ver cómo amanecimos, la relación ha sido totalmente institucional”, dijo.

Terrazas Porras recordó que en dos ocasiones los diputados y las diputadas de su bancada abandonaron la sesión cuando tomó protesta como presidenta del Poder Legislativo, en un acto en donde ni siquiera sus compañeras dieron muestras de sororidad, y una vez que han visto el alcance de sus acciones, les surge la desesperación.