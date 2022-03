Encabezan marcha familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio

Chihuahua.- Encabeza marcha familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidio con el #justiciapara, mujeres gritando "esta es nuestra lucha", "si los policías no me cuidan me cuidan mis amigas" las mujeres con carteles de fotografías de familiares.

Asimismo, pintas en los distintos edificios de la Avenida Universidad y estaciones del Bowie comenzaron lucir con los mensajes por parte de los colectivos feministas