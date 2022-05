Encontró su hogar en la 'megaalberca'

Chihuahua.- “Pásele a lo barrido”, dijo Jorge Calderón, de 33 años, originario de Tepic, quien encontró en la 'megaalberca' del centro su hogar. Cobijas, telas y basura se observan en lo que para Jorge es su lugar de descanso; la obra abandonada y planeada en la administración de César Duarte Jáquez, es 'aprovechada' por Jorge y otras 4 personas más que no cuentan con una casa.

“ Tengo unos días viviendo aquí y es un lugar muy fresco y agradable, no me ha molestado nadie”, comentó mientras mostraba su herida por picadura de araña violinista.

“Hace un mes me mordió una araña violinista y tengo que ir constantemente a que me hagan curaciones al Hospital General, pero me cobran por esas curaciones y lo que junto en el día lo utilizo para comer y comprar vendas”.

La mordedura, le ha provocado hinchazón y una herida grande en su mano derecha que le ocasiona dolores intensos y pus en la zona.

Es originario de Tepic, pero en 2017 decidió migrar al estado en búsqueda de nuevas oportunidades laborales; sin embargo, desde entonces no ha encontrado trabajo y se dedica a pedir limosna en las calles del Centro de la ciudad.

La obra que pretendía ser una plaza comercial en 2015, ha sido constante de criticas por quienes visitan el Centro, pues consideran las instalaciones inseguras; pero, para Jorge el lugar es un sitio que le da más seguridad que los propios albergues.

Cuenta que no es el único que llega a la 'megaalberca' a dormir, son alrededor de 4 personas más quienes en el trascurso de la noche llegan a descansar para posteriormente en la mañana ir a recorrer las calles Niños Héroes y Libertad en búsqueda de alimento.