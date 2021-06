Encubre FGE a partícipes en asesinato de Miroslava

El Diario

Chihuahua— En la investigación que se siguió a nivel estatal, y luego federal por el crimen de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017, aparecen los nombres de dos funcionarios panistas; uno actualmente labora en la administración pública estatal y otro en el área de comunicación Social del CDE del PAN.

Hasta el momento, ninguno ha sido presentado ante la justicia, ni ha sido requerido por el juez de Control, sin embargo, según las pruebas obtenidas por el Ministerio Público del caso, tuvieron una participación específica en los acontecimientos que derivaron en el asesinato de la periodista de 54 años de edad originaria de Chínipas.

Se trata del titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física (Ichife) José Alberto Luévano Rodríguez, y el vocero del CDE del PAN Alfredo Piñera Guevara, a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE), y la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) –dependiente de la FGR–, hasta el momento no les ha imputado cargos penales, sin embargo sí fueron beneficiados inicialmente por el fiscal general del estado César Augusto Peniche, quien los clasificó bajo la figura de “testigo” y/o “testigo con identidad reservada”, mejor conocidos como “testigo protegidos”.

Han pasado mil 540 días

Han transcurrido más de mil 540 días de que la periodista fue asesinada de seis disparos que recibió al exterior de su casa ubicada en la calle José María Mata No.6909, del fraccionamiento Lomas Vallarta, al Norte de la ciudad de Chihuahua, en el momento en que se disponía a llevar a su hijo al colegio a bordo de su camioneta Renault Duster con número de matrícula ELJ7132.

La Fiscalía General del Estado fue la primera autoridad que integró la carpeta de investigación por el asesinato por espacio de un año y 17 días, luego la Feadle atrajo la carpeta a partir del 12 de abril de 2018, misma que mantiene hasta la fecha.

Sin embargo, las autoridades estatales y federales no han querido fincar más responsabilidades penales a más personajes involucrados directa e indirectamente en el crimen, pese al cúmulo de evidencias encontradas, y que forman parte de la causa penal 259/2018.

Familiares de Miroslava, como su hermana Rosa María Breach, demandaron hace año y medio que también “caigan” aquellos políticos relacionados con el caso.

En aquel tiempo fue señalado el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz –inicialmente testigo protegido de la FGE con la identidad clave de “Bobby”–, y quien como líder del PAN municipal entregó personalmente la grabación del audio de la llamada hecha al celular de Miroslava a Juan Carlos Moreno Ochoa alías “El Larry”, así como el entonces titular del Comunicación Social del CDE del PAN, Alfredo Piñera Guevara –también testigo protegido bajo el nombre clave de “Casio”–, quien grabó la llamada sin el consentimiento de la comunicadora.

En esas llamadas, la víctima defendió la secrecía de las fuentes de información en sus artículos publicados en el diario nacional “La Jornada”; pero hubo otros actores políticos involucrados cuyas acciones derivaron finalmente en la pérdida de la vida de la comunicadora.

Entre ellos aparece José Alberto Luévano Rodríguez, actual director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, quien anteriormente fungía como secretario General del CDE del PAN, y el cual habría presuntamente dado su autorización, tanto a Schultz como a Piñera de actuar ilícitamente grabando la conversación sin el consentimiento de la comunicadora.

Cabe resaltar que Miroslava defendió en todo momento sus artículos, principalmente el titulado; “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua” publicado el 4 de marzo de 2016, y que evidenciaba la relación del narco a través del grupo criminal “Los Salazar” en la imposición de candidatos a alcaldes en diversos municipios serranos, entre ellos Chínipas, Guazapares, Urique y directores de Seguridad Pública, entre otros.

“Diles que para qué se hacen tontos, Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me le echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios, y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, que no jueguen”, había respondido la comunicadora a Piñera, cuyo audio fue reproducido en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal federal, en el juicio contra “El Larry”, quien recibió una sentencia a 50 años de prisión por el crimen de Miroslava el 22 de agosto de 2020.

Sólo uno declaró

José Luévano, fue el único personaje ligado al PAN que sí fue citado por la Feadle a declarar ante el juez federal el 18 de febrero del año pasado, durante el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, en el cual Luévano negó los hechos. Extrañamente Piñera no fue citado a comparecer ante el juez ni solicitado por la Feadle.

La periodista Patricia Mayorga, de la revista “Proceso” y amiga cercana de Miroslava Breach, la cual también fue grabada por Alfredo Piñera sin saberlo –y cuyo audio se escuchó en el juicio de “El Larry”-, en una segunda llamada telefónica que recibió, se excusó de las publicaciones de Breach, diciendo que ésta última conocía a toda la gente de Chínipas, responsabilizando a ésta última de las notas.