Chihuahua.- Jorge Alberto C., enfermero del IMSS, enfrenta un nuevo cargo por uso de un documento falso, por lo que será presentado en audiencia el lunes 26 de agosto.

La cita en el juzgado era éste miércoles, pero se tuvo que diferir porque el Ministerio Público alegó no tener elementos suficientes para presentar alegatos.

En ese caso existe un amparo federal promovido por el enfermero y aún no se ha definido si el tema será juzgado por el fuero común o por el federal.