Enfermero del IMSS busca arreglo por homicidio

Chihuahua.- La defensa del enfermero del IMSS, Jorge Alberto C., acusado de asesinato, busca un arreglo con Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar a un juicio abreviado y obtener menos pena a la que podrían darle en un juicio oral.

Así lo planteó hoy en audiencia al presentar al imputado nuevamente ante un juzgado, y por lo cual se dio un plazo hasta el 5 de agosto para en su caso llegar a una determinación.

Ese día se sabrá si la Fiscalía acepta que Jorge sea juzgado sólo con los elementos que se tienen al momento o si se prepara el juicio oral.

Él es acusado por el asesinato de una enfermera el año pasado, a la que le habría cobrado 80 mil pesos para conseguirle una mejor plaza dentro del Seguro, y la habría asesinado tras recibir reclamo por no cumplir.

A la par le siguen una acusación por asesinar a 5 miembros de la familia Romero Armendáriz, hecho ocurrido a finales de junio del año pasado.

En ese caso habría operado de forma similar: ofreció un riñón y transplante por 500 mil pesos, y cometió el asesinato al recibir reclamo por no cumplir,según la relatoría de Fiscalía.

Junto a él está imputado también uno de sus hijos y su esposa.