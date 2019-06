Enfermero, esposa e hijo, vinculados a proceso por multihomicidio

El juez de Control Octavio Armando Rodríguez Gaytán vinculó a proceso penal al enfermero del IMSS,Jorge C., su esposa e hijo por el homicidio de 5 miembros de una familia en junio del 2018.



Tras una audiencia de más de 8 horas con varios recesos, el juez consideró la existencia de elementos necesarios para someter a proceso a los 3 imputados.



El crimen ocurrió el 29 de junio del 2018 en la casa de la familia Romero Armendáriz, quienes reclamaron a Jorge por no haberles cumplido un trato en el que le habían dado medio millón de pesos para "saltarse" la lista de espera de donación de un riñón.



La Fiscalía relató nuevamente los hechos, dados a conocer la semana pasada, cuando los 3 fueron presentados ante juez, y se precisó que tanto Jorge como su esposa estuvieron dentro de la casa de las víctimas y serían los autores del crimen.



Mientras tanto el hijo, también de nombre Jorge C., los habría esperado en el vehículo antes y después del asesinato, y juntos fueron a cenar unas tortas esa misma noche.