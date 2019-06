Enfermero podría 'sumar' otro homicidio

Chihuahua.- Un homicidio más se podría sumar a la lista de los casos que se le imputan al enfermero Jorge Alberto C. A., cometido contra Hazael Díaz Jáquez, el pasado 29 de enero del 2018, cuyo cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo en el parque hundido de El Palomar, en calle Chapultepec y Ramírez Calderón.



Dentro de la carpeta de investigación 19-2018-2155, está la declaración de Alicia Aurora Jáquez Loera, madre de la víctima, quien el día de los hechos recibió una llamada de su hijo pasadas las 8 de la noche, en la que refiere que iría al parque hundido a un costado porque se había quedado de ver con Jorge Alberto C. A., para concretar un negocio respecto a una plaza que se le ofreció para ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social.



Esa noche fue asesinado, lo encontraron muerto dentro de un vehículo y en la escena había casquillos percutidos calibre .9mm.



En la audiencia que se realizó el miércoles en contra del enfermero, su esposa e hijo, se mencionó este caso y de alguna forma lo relacionan con el multihomicidio de la familia Romero ocurrido el 29 de junio del año pasado, esto por los casquillos .9mm que fueron levantados en la escena.



Los elementos balisticos de ambos casos fueron cotejados pero hasta el momento se desconoce si hay coincidencia en el arma utilizada.



Hasta el momento la Fiscalía Centro no a encontrado elementos prueba suficientes para formularle imputación al enfermero por dicho caso.