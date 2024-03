Enfrenta Diego Z. hasta 50 años de cárcel

Chihuahua, Chih.- Diego Z. de 19 años, enfrenta una pena que podría llegar a los 50 años, en caso de ser declarado culpable por el delito de homicidio calificado en coautoría, ya que según el abogado, Gabriel Vidaña, en esta clase de crímenes es aplicado el mismo castigo a todos los involucrados.

“En caso de que demuestren que el joven sabía que la intención era disparar o agredir a quienes iban a buscar, todos los que llegaron y se retiraron juntos con quien disparó están en el mismo supuesto de responsabilidad”, dijo.

El joven fue vinculado a proceso por el homicidio de Gabriel Alejandro D., de 19 años, en hechos en los que se presume la participación de Diego Z.

En la audiencia del viernes agente del Ministerio Público explicó que Diego Z., Brian R. y Edgar R., de acuerdo a los testimonios, llegaron a la casa de un amigo de Alejandro D. de nombre David y aprovechándose de que tenían armas, Diego golpeó a David, lo que provocó que Edgar R., padre de Brian, disparara su arma impactando a Alejandro, causándole la muerte pocos minutos después.

El agente del Ministerio Público comentó que amigos de Alejandro trataron de llevarlo a que recibiera atención médica luego de recibir el impacto del disparo.

Uno de los testigos que rindió declaración ante el Ministerio Público señaló que cuando estaban en el bar República la víctima expuso que ya había tenido problemas con uno de los que acompañaban a Diego Z., de nombre Brian R., cuyo padre fue identificado como quien habría disparado contra el joven.

Una vez que estaban en el exterior del bar tuvieron el altercado principalmente con Brian R., quien les dijo que ya sabía que sabía dónde vivían y que irían a disparar contra la casa.

Añadió que cuando estaban en el Residencial Rincones de San Francisco llegaron personas, por lo menos dos de ellas armadas, a Diego no le fue atribuido que portara un arma, pero a decir del abogado, esto no implica una menor responsabilidad, pero la parte que acusa deberá demostrar que Diego no sabía que iban con la idea de agredir a las personas. “Él pudo desistir de ir con ellos o pudo quedarse a apoyar a la víctima, pero el hecho de que llegó y se fue con los agresores lo hace un posible cómplice”, concluyó.