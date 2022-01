Enfrenta la adversidad 'Towí' y pone el ejemplo

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Héctor Vizcaíno, de 67 años, conocido como “Towí” es un cuidador de autos en la zona Centro, quien a pesar de su edad y condición, ya que tiene que usar muletas para caminar, es un ejemplo de trabajo y dedicación, porque todos los días acude a sacar el ingreso y con buena cara a la vida.

El hombre vive solo en un domicilio de la colonia CDP, donde cada mañana se alista, toma el camión urbano para llegar a la plaza ubicada en calle Sexta entre la Manuel Doblado y Ángel Trías, lugar en el que ha estado durante los últimos 30 años.

Dijo que su familia vive en Estados Unidos y no suele ser visitado seguido por su hija, quien ya se encuentra casada, por lo que cuenta con él mismo para salir adelante y las propinas que le da la gente cuando estaciona sus vehículos.

En su pie izquierdo tiene un esguince y su rodilla derecha está lesionada, razón por la que usa sus muletas, pero la mayor parte del tiempo está senado al observar y cuidar los autos que llegan.

“A veces la gente es muy amable y sí da buena propina, otras veces no, pero así siempre ha sido. Lo importante es no rajarse”, comentó el venerable, quien dijo no cuenta con ninguna pensión para subsistir, no tiene servicio médico y únicamente subsiste con lo que gana diariamente.

Antes, solía hacer mecánica automotriz, pero con el paso del tiempo y la salud, le impidió hacer mucho, por lo que ahora se dedica a vigilar que los carros de visitantes del Centro estén en buen estado y llamar a emergencias en caso de algún percance.

Como él dijo, ninguna ayuda sobra, dio su teléfono 614 474 77 40 por si alguna persona gusta apoyar en algo que necesite y conocer su historia.