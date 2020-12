Enfrenta madre de un desaparecido otro viacrucis

Chihuahua.- Angélica Nava ha vivido desde el 2016 un viacrucis tras la desaparición de uno de sus tres hijos, esto la ha llevado a convertirse en activista y formar parte de colectivos de búsqueda en su natal Guerrero, sin embargo, en este 2020 otra tragedia la mantiene en Chihuahua, donde otro de sus hijos se debate entre la vida y la muerte tras ser víctima de un accidente vial en Cuauhtémoc, mientras trabajaba.

El día de ayer se cumplió un mes desde el accidente que mantiene a Édgar Cornejo, víctima, hospitalizado y en todo momento su madre se ha mantenido a su lado tras viajar desde su estado natal hasta esta ciudad para acompañarlo en un difícil proceso en el que ciertas deficiencias en su atención, falta de medicamentos, desahucios, así como las dificultades económicas están a la orden del día.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando, según reportaron medios locales de aquel municipio, un automotor tipo autobús, marca Thomas, modelo 2006 embistió el vehículo de la empresa para la que trabajaba su hijo, Edgar Cornejo, mientras hacía un alto reglamentario. Según el reporte vial el autobús era conducido por Jaime Iván R. C. de 18 años quien según el reporte vial presentó segundo grado de ebriedad, no obstante la madre señaló que él ya se encuentra en libertad e incluso podría hasta haber recuperado su trabajo.en el accidente uno de los compañeros perdió la vida de manera inmediata, mientras que Edgar sufrió un derrame cerebral, fractura en mandíbula y ceja, pulmones colapsados, sangrados internos por lo que debió ser inducido a un coma y entubado para limpiar la sangre de sus pulmones, que hasta la fecha no han podido drenar del todo.

Tras enterarse de la fatídica noticia, la madre se trasladó a Chihuahua, donde lo ha acompañado hasta la fecha en el Hospital General experiencia que ha sido otro viacrucis. En este hospital público, Edgar, padre de un menor de 10 años, pasó su cumpleaños el pasado 13 de diciembre y pasará Navidad en un estado de coma inducido.

La madre sin embargo ha tenido que soportar diversas situaciones, pues consideró que pareciera que en el hospital buscan desahuciar a Édgar, quien durante el transcurso de su hospitalización adquirió una bacteria en sus pulmones e incluso estuvo expuesto a contraer la enfermedad de Covid-19, lo que

Presuntas negligencias y dificultades económicas vive la mujer guerrerense desde hace un mes en la ciudad al lado de Édgar, quien lleva un mes hospitalizado

el radiólogo le confirmó a través del análisis pulmonar, lo que ella sin embargo niega al considerar que sería parte de las afectaciones propias de su accidente.

Asimismo situaciones como el hecho de la falta de medicamentos que son su derecho, pero no le garantizan en el hospital público son parte de las dificultades que ha atravesado.

Para Angélica que mantiene la búsqueda activa de un hijo desaparecido, a través del activismo mediante un colectivo de búsqueda de personas, que han logrado la recuperación de restos ante la situación de violencia que se vive en aquella entidad, este segundo golpe es una prueba que ha llevado con mucha resiliencia.

Con todo ello y a un mes de ver a su hijo convaleciente y debatiéndose entre la vida y la muerte los problemas económicos por haber dejado el trabajo y permanecer en un estado lejano al suyo se van agravando, con lo que la necesidad de apoyo es primordial.

Aunado a esto Édgar necesitará donantes de sangre “O” positivo, asimismo quien desee apoyar a la madre en esta difícil situación de cualquier forma, incluso hasta con una oración, según comentó, puede hacerlo al teléfono 747-201-4016.