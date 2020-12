Enfrentan ladrilleros una triste Navidad

Sergio Alvídrez/El Diario Sergio Alvídrez/El Diario Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Desde estas fechas, colonias como Ladrilleras Sur se beneficiaban de las posadas y buena voluntad de chihuahuenses que acudían a llevarles regalos, comida y alegría. No obstante el coronavirus ha dejado una sensación de desolación de cara a una celebración que será sólo simbólica para los que menos tienen.

Hermelinda Negrete, madre de cuatro hijos y dos nietos narró que desde el mes de marzo las ventas se han mantenido muy flojas, y con la entrada del invierno las cosas se han complicado.

Si bien la mujer mantiene el trabajo manual de elaboración de ladrillos en su propio horno, la situación pinta difícil en esta época decembrina, que en la colonia se mantiene ausente, contrario a años anteriores de mayor bonanza e incluso visitas de distintas asociaciones y grupos que llevaban piñatas, comida y celebraciones a las que se sumaba la comunidad y que ahora son sólo una añoranza.

“Me preguntaba una vecina, “qué no va a venir nadie”; pues quién sabe le digo, no se ha visto nada, quien quite y venga alguien, pero en este tiempo ya andaban aquí, ahora está muy triste aquí”, platicó.

La mujer, quien desde hace tres años tomó las riendas del negocio luego de que su esposo saliera de la ciudad, sigue trabajando a pesar del intenso frío, aún con sus pies enterrados en el lodo que moldeaba para la fabricación del ladrillo, que sin embargo no se ha vendido bien.

“Ahorita nos hace falta comida, ropa para el frío, cobijas porque ha sido una mala temporada para nosotros. La Navidad, pues quién sabe qué vaya a pasar, ni cuenta, porque no hay”, detalló.

Señaló que toda la colonia se ha visto triste y sin esperanzas de celebración debido a la dura situación que se atraviesa, a lo que se suma la llegada del frío que los toma por sorpresa.

Para los niños sobre todo la sensación es de desesperanza, pues a pesar del intenso trabajo no hay remuneración como en otros años.

Para quien desee apoyar a la familia puede hacerlo visitando la colonia Ladrilleros Sur sobre la calle Barro, o comunicarse al teléfono celular 614-1304522.