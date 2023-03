Enseñan Defensa Personal a mujeres en la Facultad de Filosofía

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Filosofía y Letras de la UACh, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, ofrecieron a las mujeres el curso de Defensa Personal “Defiende-T”.

El objetivo es brindarles las herramientas necesarias para actuar en casos de emergencia ante las diferentes modalidades de violencia.

“Defiende-T” ayuda a fortalecer la campaña de prevención y concientización contra la violencia de género, con una nutrida participación por parte de la comunidad universitaria.

El curso se llevó a cabo en los jardines de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Esta actividad se hizo con el objetivo de que alumnas, docentes y administrativas de la Universidad adquieran herramientas que sirvan de apoyo para evitar una agresión y aprender cómo actuar ante situaciones de peligro, además de generar mayor confianza en sí mismas, por lo que busca proporcionar la mayor cantidad de herramientas para desarrollar habilidades y técnicas de defensa y autodefensa a partir de ejemplos explícitos ante casos de violencia en el área laboral, en el hogar o en espacios públicos, lo que nos hace reflexionar sobre la construcción de espacios seguros.

En el evento se les brindo la información y las técnicas para protegerse y defenderse en caso de alguna emergencia, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y en defender a otras mujeres que se encuentren en situaciones de riesgo o estén sufriendo algún tipo de violencia.

Una de las asistentes al curso mencionó que tomó la decisión de inscribirse “porque conozco a mujeres que fueron asaltadas o violentadas y quise aprender a defenderme o en caso de que tenga que defender a alguien más. Aprendí a defenderme para evitar que me asalten o me violen y a proteger a alguien más si viene conmigo”.

Otra de las estudiantes que participó del curso hizo hincapié en lo necesario de estos ejercicios y comentó “aprendimos a defendernos, aprendimos varias y cómo pedir auxilio, me pareció muy interesante, me gustó mucho porque son técnicas muy necesarias en estos días tan peligrosos”. A lo que una asistente añadió “pero espero que no sea necesario utilizar lo que aprendimos hoy”, reflexionando sobre la concientización para erradicar la violencia de género.