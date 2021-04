Entran gobiernos en veda publicitaria por campaña electoral

Archivo/Agencia Reforma

Ciudad de México.- A partir de este domingo, los Gobiernos federal, estatales y municipales entran en veda de propaganda gubernamental.

El Consejo General aprobará este sábado los lineamientos que deberán seguir las autoridades de todos los niveles durante la campaña electoral hasta el 6 de junio, por lo que sólo se permitirá, con restricciones, mensajes sobre educación, salud y protección civil, en caso de emergencia.

"Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social, tanto de los Gobiernos de los estados como de los municipios y cualquier otro ente público.

"Los portales de los entes públicos en Internet deberán abstenerse de difundir logros de Gobierno, así como referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada. Lo anterior no implica, bajo ningún supuesto, que los entes públicos dejen de cumplir las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información", detalla el acuerdo.

Este 4 de abril arranca la campaña a diputados federales en todo el país, además de que todas las entidades tienen procesos locales, pues renovarán Gubernaturas, Congresos o Alcaldías.

En los temas exentos estará prohibido que se incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, difundir logros de Gobierno, obra pública o emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia o logros de una Administración.

"La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando estos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún Gobierno o Administración federal o local", añade.

Por ejemplo, se indica, durante la emisión de la "La Hora Nacional" deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos, referencias a la elección o hablar de campañas, programas o acciones institucionales.

"El acuerdo no implica la restricción del acceso y difusión de la información pública necesaria para el otorgamiento de los servicios públicos y el ejercicio de los derechos que en el ámbito de su competencia deben garantizar los servidores públicos, poderes estatales, municipios y cualquier otro ente público", aclara.

De acuerdo con el dictamen, el Consejo aprobará que 137 autoridades de todos los niveles transmitan en sus espacios de radio y televisión 438 promocionales, ligados a los temas exentos de la publicidad oficial.Pide Delgado a morenistas no quedarse en casa

Pese a la pandemia por Covid-19, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a los morenistas a salir a las calles a partir de este 4 de abril y recorrer casas para llamar al voto.

Hace unos días, el INE emitió recomendaciones para que los partidos políticos priorizarán las movilizaciones virtuales con el fin de no incrementar los contagios por Covid-19.

"Invito a las y los morenistas a salir a las calles y recorrer casa por casa para defender la esperanza y lograr que la transformación llegue a todos los rincones del País.

"Morenistas de todo el país: es momento de defender la esperanza", dijo el dirigente en un comunicado.

Delgado pide llevar a los ciudadanos el mensaje de que sus candidatos "no mienten, no roban y no traicionan", además de que su movimiento "está erradicando la mafia de la corrupción".

Pese a que en redes sociales han exigido a Delgado pronunciarse sobre candidaturas polémicas como la de Mauricio Toledo, el dirigente ha guardado silencio.