Entrará en funciones estación SCT del Bowí

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- La estación “SCT” de la ruta Troncal 1 del Sistema de Transporte Colectivo “Bowí” ubicada en la avenida José Fuentes Mares casi intersección con Francisco Villa al sur de la ciudad, volverá a funcionar a partir de mañana, miércoles 31 de enero, por lo que desde ayer comenzaron labores de rehabilitación y mantenimiento.

Dicho espacio había dejado de funcionar cuando iniciaron la construcción del paso superior del Distribuidor Vial Sur por parte del Municipio de Chihuahua; cuando comenzaron a construir el paso inferior, otras estaciones, entre ellas la de Nueva España y Gemas también fueron cerradas.

Una vez inaugurada la obra integral y abierta el flujo vehicular, las últimas dos estaciones ya estaban en funcionamiento, salvo a que se encuentra frente a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ayer, personal de mantenimiento de la empresa, realizaba acciones de pintura, resanado, limpieza de vidrios y mejoras en la estructura metálica, quienes comentaron que nuevamente, la gente podrá bajarse o subir a una de las unidades que lleguen ahí.

No obstante, existen otras dos estaciones que están construidas y no se utilizan a pesar de que en la zona no hubo alguna obra en ejecución. Una es la llamada “Feria de Santa Rita”, la cual se encuentra frente a las instalaciones de la Feria de Santa Rita, y generalmente es utilizada una vez al año cuando se realiza el festival, donde el ingreso es gratuito, pero el resto del año está vacía.

La estación, está pegada a una de las entradas de la Deportiva Sur, un Polideportivo Estatal, el Banco de Alimentos, así como cercana a las colonias como Villa Juárez y Ávalos, pero nadie puede hacer uso de ella sino es que hay festividad.

La otra estación lleva mucho tiempo en el abandono, que es la que se consideraba como la última antes de llegar a la Terminal Sur, la cual se ubica sobre la prolongación Pacheco entre la calle Guadalupe Victoria y la entrada al Estadio Monumental Chihuahua, la cual está al lado de la Deportiva Sur y lleva ese mismo nombre.

Dicho espacio tiene muchos años sin abrir, a pesar de que claramente es una opción para las personas que pueden ir a hacer diferentes actividades en las unidades deportivas, pero lo más visible, es

La 'Feria de Santa Rita' y 'Deportivasur' llevan tiempo sin ser utilizadas, esta última es la que está antes de llegar a la Terminal Sur

una persona que comúnmente se dedica a vender artículos para autos como fundas de volantes, copas, respaldos para asientos; incluso, colocó dos postes para colgar su mercancía.

Cuando se hizo la remodelación de la Deportiva Sur para tenerla en buenas condiciones a fin de efectuarse las justas deportivas del pasado megaevento nacional e internacional conocido como “Torneo de la Amistad 2023”, la estación podría haber sido rehabilitada para que atletas, visitantes y la misma población acudiera, pero no fue así.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si ésta será habilitada, desmantelada o se dejará en el abandono, como hasta ahora, acción que fue muy criticada durante el periodo del Gobierno del Estado de Javier Corral Jurado, pero nunca hubo alguna respuesta.