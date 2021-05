Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario / Estudiantes de diferentes escuelas no han detenido sus actividades; algunos realizando bailables en cruceros de la ciudad para solventar sus proyectos

Chihuahua.- Hoy 23 de mayo se conmemora el 'Día del Estudiante' donde miles de jóvenes chihuahuenses enfrentan serios problemas emocionales y de salud, derivado de los 14 meses que llevan confinados en sus hogares por la pandemia del Sars-cov-2 mejor conocido Covid-19.

Entre los principales padecimientos que enfrentan los estudiantes en la actualidad y que han sido documentados por especialistas en sicología, figuran problemas de relación interpersonal, estrés, ansiedad, frustración, enojo y desesperación como elementos generales.

Todo esto hace que "haya mucha incertidumbre y el festejo no sea tan bonito", explicó la doctora en psicología de la salud, Imelda Guadalupe Alcalá Sánchez.

El ambiente no es muy feliz, pensar regresar a clases y convivir con tus amigos por un lado trae el complemento de que es padrísimo y genial, pero a la vez aparece la preocupación de, ¿y si me contagio y me pongo grave?, reflexionó.

Va ser un día del estudiante muy confuso, mezclado en sentimientos, mencionó.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEYD) a través de la portavoz Eva Trujillo informó a El Diario que en nivel preescolar, hay un total de 114 mil 632 alumnos, de los cuales 57 mil 037 son mujeres y 57 mil 585 hombres.

En el nivel de primaria hay un total de 410 mil 612 estudiantes, de los cuales 201 mil 693 son mujeres y 208 mil 919 hombres.

Mientras que en el nivel secundaria hay un total de 191 mil 704 alumnos, de los cuales 97 mil 718 son mujeres y 95 mil 986 son hombres.

En nivel preparatoria hay 156 mil 910 estudiantes, de los cuales 82 mil 508 son mujeres y 74 mil 402 son hombres.

En nivel profesional (incluidos profesional, maestría y doctorado) son 148 mil 769 los alumnos, de los cuales 82 mil 508 son mujeres y 74 mil 402 hombres.

La doctora Imelda Guadalupe Alcalá, quien es catedrática en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), señaló que han hecho diversos estudios en el comportamiento que han tenido los estudiantes durante esta pandemia, donde hay similitudes en las distintas facultades en cuanto a su edad, condición social, etcétera.

En base a ese estudio y otro que se hizo con población de habla hispana, lo que estamos viendo es que estas epidemias no son nuevas, es decir, ya han ocurrido en el mundo en tiempos anteriores, la diferencia es que esta si abarcó todo el mundo, cuando por ejemplo la peste negra solo abarcó a Europa, no a las Américas porque no llegó.

Lo que sabemos de las epidemias o los efectos de las cuarentenas, nos permite suponer que estamos comportándonos igual.

Es decir, si nos ecuarenteneamos todos, por parejo, lo que sabemos de los efectos es que ahora son aplicables no nada más a los enfermos, si no a los que no están enfermos.

Y lo que sabemos que ocasiona la cuarentena son problemas de relación interpersonal, estrés con un componente de ansiedad, frustración, enojo, desesperación como elementos generales.

Eso lo hemos encontrado en la población latinoamericana, mexicana y en la UACH, dijo la especialista.

Además las personas que tienen vulnerabilidad a enfermedades de naturaleza emocional o mental, es decir, personas que traían proclividad obviamente a ello, son actualmente las más afectadas

Las personas vulnerables van a tener reacciones que los pueden llevar a estados emocionales más severos como la sensación de desamparo, depresión, que te lleva a alteraciones severas del estado de ánimo como incurrir en suicidio o auto lesiones.

Esto que explicó -continúo- la especialista, es para las personas que tienen proclividad, que ya tenían un camino andado, que traían trastorno son personas altamente vulnerables, dijo.

Desde el punto de vista psicológico, la doctora Alcalá Sánchez señaló que la enfermedad del Covid se manifiesta de diversas maneras.

"El Covid con lleva la incertidumbre, porque con eso de que hay personas asintomáticas, no sabes si una vez que te da a ti te vas a poner grave de salud.

Por mucho que pienses que estas joven, que estas sano o que hago ejercicio no sabes de todas maneras si te va a pegar, o como lo dicen los jóvenes, si la van a librar, porque tratamiento no existe, es decir, actualmente todos los medicamentos son para atender la sintomatología que puede reducir el impacto del virus, pero no hay tratamiento.

Eso da lugar a la incertidumbre. No es lo mismo que enfrentes a algo que ya

Los estudiantes la gran mayoría son muy jóvenes y pudieran tener dos elementos a su favor, uno la creencia popular de que como eres joven te va pegar leve, pero la realidad es que tampoco da certeza eso y hay casos de que jóvenes se ponen graves de salud y desafortunadamente han perdido la vida" Imelda Guadalupe Alcalá Sánchez

conoces a algo que no sabes cómo te va llegar, ni a qué hora o que tanto daño te va hacer", explicó. La doctora en psicología de la Salud mencionó que la incertidumbre es un regulador muy importante de la respuesta emocional.

"Los estudiantes la gran mayoría son muy jóvenes y pudieran tener dos elementos a su favor, uno la creencia popular de que como eres joven te va pegar leve, pero la realidad es que tampoco da certeza eso y hay casos de que jóvenes se ponen graves de salud y desafortunadamente han perdido la vida.

Esta dicotomía de; porque si estoy bien y no puedo salir con los amigos, con la novia o novio, ir al bar, etcétera, se ve como injusta.

Esta reflexión, genera frustración y enojo, y donde lo vemos principalmente es en los jóvenes de preparatoria y universidad quienes son los que tienen mayor independencia.

La doctora Alcalá mencionó que en el caso de los estudiantes, hay una serie de reacciones emocionales, incluso de aquellos que han visto fallecer algún familiar o amigo cercano, hay probablemente reacciones de pánico, enfatizó.

La única herramienta que tenemos y que da certidumbre es que hay vacuna y toda la gente vacunada tienen la confianza posible de que si se contagian y se enferman no van a fallecer. O No será grave, es la única garantía.

Otro problema es que los estudiantes en México no les ha llegado la vacuna a este momento, y solo los binacionales, los que han logrado viajar por avión a Estados Unidos han podido recibir la vacuna, pero es un número bajísimo, detalló.

El 13 de enero del presente año, El Diario publicó que 32 mil 209 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria abandonaron las clases virtuales en el ciclo escolar 2020-2021, según cifras de la Secretaria de Educación.

