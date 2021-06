Entrega recepción no pasa por el SGG: diputada

La diputada local y legisladora electa por el PAN, Rocío Gallegos, expuso que no es necesario que el IEE envíe al Congreso del Estado la constancia de mayoría de Maru Campos como gobernadora electa, para que inicie el proceso de transición. Explicó que lo declarado por el secretario general de Gobierno, Fernando Mesta, el martes en el sentido de que hasta que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado la notificación de que fue entregada la constancia de mayoría, no es correcto ya que para efectos legales, el IEE es la autoridad en este tema y el documento emitido a favor de Campos la avala como la gobernadora electa. Destacó que además legalmente es la Secretaría de la Función Pública la parte de la instancia estatal que coordinada la entrega y no la Secretaría General.

La legisladora expuso que lo que se espera es que la actual administración estatal facilite la entrega de la información, debido a que son muchos los temas delicados. Destacó la disposición que tuvo el coordinador del equipo de transición del gobierno entrante, Luis Serrato, debido a que los argumentos del secretario general no son válidos para retrasar la entrega de la información hasta que sea publicada la constancia de mayoría, esperando que no haya impugnaciones.

González mencionó que no son tiempos para entorpecer la entrega de la administración, pero tampoco es necesario en caer en confrontaciones sin sentido. Enfatizó que en los próximos días el proceso de entrega recepción deben avanzar, ya que en caso de que no ocurra así se podría estar cayendo en un incumplimiento. ochavez@diarioch.com.mx