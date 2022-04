Entregan a Manuel Quiroz constancia de ganador de la Sección 42

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El Comité Nacional Electoral del SNTE, entregó constancia a Manuel Quiroz Carbajal, como ganador del proceso electoral del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El próximo sábado por la mañana recibirá formalmente el cargo, instalaciones y documentación de la Sección 42 del SNTE, se informó.

En un breve mensaje a los integrantes de la Planilla, dijo que se trabajo como familia y así hay que seguir por lo que el capricho, la vanidad o el principio de exclusión, no funciona.

Vean, dijo, cuánto se logra cuando se invierte y cuánto se llora, cuando no se cumple.

Indicó que hoy más que nunca se requiere que el Comité Ejecutivo Nacional tenga una representación seccional con base en trabajo y hechos y la concordancia y respeto hacia los sindicalizados.

Apuntó que si se maneja ese principio de verdad y en experiencia, puede dar resultados.

Enfatizó que les valió ser siempre honestos, nunca se les busco y se involucro a una querida compañera, en donde quizá se le vio un poquito de rebeldía, pero no se puede permitir que llegue la mentira y diatriba entre dos grupos que buscaban el poder.

Animo a que cada quien aclare su situación, que ellos respondan.

Subrayó que no quiere ningún comentario de sus miembros, sino que ellos aclaren en sus alianzas y conformación.

El profesor dijo que la misión es trabajar en favor de los cerca de 26 mil trabajadores.

Señalo que si empiezan a cometer los errores que se dieron en el pasado, entonces no hay ningún tipo de cambio.

Les dijo que está convencido de la riqueza de quienes integran la Planilla y siempre les aplaude.

Dijo que el que no le quede claro el cambio o está fracasando se tiene que ir, porque estaría faltando a la palabra de un compromiso de cambio.

Finamente sentenció que en lo particular no piensa irse y no quiere que tampoco se vaya alguno de ellos.