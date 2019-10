Entregan estímulos económicos a deportistas que asistieron a Juegos Parapanamericanos

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, hizo entrega de los estímulos económicos a los dos deportistas chihuahuenses que representaron al país y a la ciudad de Chihuahua en los pasados Juegos Parapanamericanos celebrados en agosto en Lima, Perú.

Luego de obtener el primer lugar y romper récord en tae kwon do, la chihuahuense Daniela Andrea Martínez Mariscal fue reconocida por el subdirector de Deporte Popular, Tomás Aguilera, quien hizo la entrega de un estímulo por 25 mil pesos en las instalaciones del deportivo Tricentenario.

La campeona chihuahuense viajó en fechas pasadas al Test Olímpico en Japón como la única deportista en América y obtuvo el tercer lugar contra Nepal. Dicha experiencia le sirvió para conocer a las posibles contrincantes de los Paraolímpicos del 2020. Actualmente se encuentra en concentración en ciudad de México, ya que el próximo 25 de octubre viajará a Francia al último torneo para sumar puntos al ranking del ciclo.

"Me siento muy motivada, mientras más torneos haya yo más concentrada porque me dejan experiencia, aprendizaje y me permiten crecer más como deportista y como persona. El evento en Francia es el último del año y para diciembre se definen las plazas de quienes acudirán a Tokio 2020", añadió Martínez Mariscal.

Por otro lado, Alberto Enríquez Baylón fue reconocido por su esfuerzo y participación en Lima, Perú, a quien se le entregó un cheque por 10 mil pesos por su valiosa representación en conjunto con la delegación del equipo de basquetbol en silla de ruedas por la obtención del 7o lugar.

Actualmente atiende a los jóvenes en silla de ruedas que asisten a practicar basquetbol en el gimnasio de Deporte Adaptado. Aunado a ello prepara una propuesta para concretar un equipo integrado por chihuahuenses que jueguen en la Liga Nacional de Estados Unidos NWBA.

"En octubre comienza la temporada, pero el comisionado de la Liga ya me permitió entrar con un equipo de mexicanos. Voy a plantear la propuesta a través del Gobierno del Estado y Gobierno Municipal para lograr esta fusión, porque esta oportunidad sería un gran desarrollo e impacto en los chavos que asistiesen", abundó el deportista.

Por su parte el subdirector de Deporte Adaptado en el IMCFD, Tomás Aguilera, les refrendó el apoyo para su crecimiento y logros deportivos. "Ustedes se merecen esto y mucho más, esto es con el cariño y respeto por todo lo que ustedes representan".