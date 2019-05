Entregan premio al Mérito de Enfermería

Chihuahua.- La enfermera Sonia Corral González recibió el galardón Premio al Mérito de Enfermería Pensiones Civiles 2019, de manos del director general Alberto José Herrera González y de la delegada en Chihuahua, Desirée Sagarnaga Durante, en el marco del Día Internacional del Profesional de la Enfermería que se celebrará el próximo 12 de mayo

Los profesionales de Enfermería que también recibieron reconocimientos, son Claudia Rivero, Luis Carlos García, Jesús Bonilla, Rocío De La Rosa, Gabriela López, Hugo Duarte, Juan Sánchez, Pamela Gallardo, Laura Guzmán y Martha Frías.

El director general, Alberto Herrera, los felicitó por el papel que desempeñan en la institución, por su responsabilidad y su dedicación hacia los derechohabientes, como clave para la atención, detección y prevención oportuna de enfermedades en las diferentes áreas de la institución.

Desirée Sagarnaga reflexionó que “ser profesional de enfermería, es una fusión de ciencia, corazón, fortaleza y humanidad… Su labor diaria fortalece la salud de nuestra institución”.

Sonia Corral, reconocida por su desempeño profesional y atención humanista a lo largo de nueve años, dijo a su vez, que “esta gran institución es mi segunda familia, me ha brindado oportunidades para seguir creciendo profesionalmente”.

“La enfermería para mí es la oportunidad de ayudar a otro ser humano a mejorar su salud, es apasionante y gratificante, y ver, la luz de una vida que no se apaga, esa magia no es comparable con cosa alguna”, añadió.

La galardonada es licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con certificación en Calidad por la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería.

Además se ha capacitado en Proceso de Atención de Enfermería, Actualización de la Norma ISO 9001-2015, Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos, entre otros.