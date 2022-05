Entregan premio al mérito EXATEC

Gabriel Avila/El Diario

Chihuahua.- El Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua hizo entrega del reconocimiento al mérito EXATEC al egresado y empresario Jorge Cristóbal Cruz Russek.

El premio 2020-2022 por su destacado desempeño profesional, acorde a los valores rectores de la institución.

"Me he dado la oportunidad de seguir lo que me dice mi corazón, quiero dar un agradecimiento a mi familia, mi esposa, a mis padres y al Tec de Monterrey que se fijó en mí", dijo el galardonado.

Autoridades del Tecnológico y familiares del empresario reconocieron la labor de quien es actualmente suplente del alcalde municipal, Marco Bonilla.

En el evento se contó con la presencia del alcalde Marco Antonio Bonilla; Alberto Terrazas Seyffert, presidente del Consejo de Educación Superior del Norte; Claudia Margarita Félix, vicepresidenta de la Región Occidente del Tecnológico de Monterrey; Rodolfo Castello Zetina, director general del Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua, Héctor Neira Villarreal, presidente de la asociación EXATEC Chihuahua; Sofía Flores Escot, directora de Relaciones y Desarrollo del campus; y José Navarrete, director de Relaciones con Egresados.