Entregará UIF reporte sobre Aras a la Fiscalía

Chihuahua.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe detallado respecto a los recursos captados por la empresa Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V., el cual robustecerá las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, destacó que la UIF ha realizado una investigación internacional que arrojará información relevante sobre las operaciones de la S.A.P.I., que permitirá no sólo refrendar los avances que ya se tienen en el caso, sino obtener más elementos para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

“Afortunadamente vamos avanzando, hay información más relevante, incluso de talla internacional, la información sobre el dinero y vamos bien, nos van a entregar un informe ya pronto y tenemos ubicadas a personas”, dijo.

Aunque se reservó más detalles sobre los avances de las indagatorias, Jiménez Holguín volvió a pedir paciencia a los afectados, pues las carpetas de investigación cuentan con datos de prueba que consideran suficientes para que procedan por la vía penal.

Se reiteró también que el aseguramiento de 73 bienes relacionados con la empresa siguen vigentes y que se trabaja para buscar una solución real para las personas que se consideran defraudadas.

El funcionario también manifestó que la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera será muy importante para acelerar las acciones penales que pudieran aplicarse contra la promotora de inversión.

La UIF investigará no sólo a Aras, sino a otras empresas similares como Vitas Consulting, Yox Holding, Era Capitalinver, Franquicias Millennium y Consorcio Bainet, luego de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) advirtiera que éstas no pueden recibir depósitos. Así se contará con más información sobre sus operaciones, el origen de las inversiones y si siguen captando recursos del público pese a que no están facultadas para hacerlo.

Hasta el último corte, hay contra la empresa un total de 3 mil 653 querellas. De éstas, la mayoría se ha radicado en la Zona Centro, con un total de 3 mil 358. También hay 141 denuncias en la Zona Occidente y 131 en la Norte. En la Fiscalía Zona Sur únicamente se han presentado 23.

Los abogados de Aras refirieron que por el momento no se ha girado ninguna orden de aprehensión, ni tampoco se han notificado citatorios para que directivos de la moral acudan a declarar ante las autoridades. (Argelia Domínguez/El Diario)

adominguez@diarioch.com.mx