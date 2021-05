‘Envenenamiento de mascotas fue un acto de enfermos mentales’

Archivo

La denuncia del envenenamiento de varios perros y gatos de la colonia Los Arcos Villa Bonita, durante los últimos días, fue condenado fuertemente por diferentes asociaciones y organizaciones protectoras de animales, así como rescatistas, al considerar este acto como perverso y propio de quien padece enfermedad mental.

Karina Hinostroza, perteneciente a Vida Animal Cuu, una de las organizaciones más activas en la capital del estado, consideró que en base a su experiencia, estos hechos deben ser investigados a fondo, ya que rompen con todo tipo de esquemas de maltrato al tener un comportamiento sádico y cruel, que en un inicio es con animales pero a la larga, desencadena en atacar a seres humanos.

Aunque la falta de cultura y educación hace que la gente maltrate a los animales en la calle, ya sea por miedo, desconocimiento, temor, el técnicamente asesinar a las mascotas dentro de una propiedad es una aberración y tiene que investigar la autoridad competente. “La gente que mata animales, terminará matando humanos, hay estudios que lo comprueban. Eso de meterse con perros que tienen dueños es muy preocupante”, comentó.

La también rescatistas dijo que el tipo de maltrato más común es el abandono en lugares alejados como en Punta Oriente y Riberas de Sacramento, pero reflexionó que no son canes callejeros, sino que los dejaron ahí por diferentes motivos. “Tenemos que estar levantando los perros que alguien compró, regaló. Un perro que nace en la calle es un perro que va a sobrevivir, pero estos son perros que una vez fueron domesticados. El tener una mascota, es una responsabilidad muy grande, tienes que pensar de 15 a 20 años que mantener. No es un juego, tienen sus necesidades, requieren vacunas, tiempo, comida, amor”, mencionó

Otro punto a detallar es que en los últimos años, han rescatado no sólo a perros cruzados o callejeros, sino también de razas finas como Huskys, French Poodle, Pitbulls, Chow-chow, Sharpei, que antes no se veía, por lo que se ha pedido no reproducir las mascotas, esterilizarlas porque en realidad existe un grave problema de sobrepoblación de animales en la calle, que a la larga contribuye a tipos de maltratos como abandono y otros.